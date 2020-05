YouTube sufre una caída momentánea a nivel global

El portal de vídeos online YouTube ha sufrido una caída de servicio a nivel global en la madrugada de este viernes. Tras unos cinco minutos de desconexión, la plataforma ha vuelto a quedar operativa.

A pesar de lo rápido que los servidores de YouTube han retomado su actividad, los internautas han tenido tiempo de anunciar en redes sociales que la página se había caído.

is @YouTube down for anyone else? I can see posts but no videos and my subscription feed is down completely