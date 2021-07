Whatsapp: el truco para salirse de un grupo de chat sin que nadie se entere

La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp ofrece una nueva modalidad que estará disponible próximamente y que ayudará a los usuarios a abandonar los grupos de Whatsapp sin que el resto de participantes se den cuenta. No obstante, mientras esta nueva función se pone en marcha para todos los que utilizan la app tanto en Android como IOS, hay otras opciones para salir de manera sutil de las conversaciones comunitarias y que no les aparezca al resto el conocido mensaje de que una persona “abandonó el grupo”.

Y es que este es uno de los muchos trucos que ofrece de manera oculta la aplicación propiedad de Facebook y que permite realizar acciones como saber si la otra persona te ha leído sin que le aparezca el doble tick azul o, incluso, escribirte conversaciones a ti mismo. Para esta última sólo tenemos que crear un grupo con algún amigo y que él abandone el grupo, o incluso aprovechar un chat antiguo del que se han ido marchando todos los usuarios hasta que te quedas tú solo.

Por otra parte, para saber si nos han leído sin que aparezca el doble tick azul tenemos la posibilidad tanto de enviar una nota de audio como de escribir por un chat de grupo en común. Y es que, en ese tipo de conversaciones, no es posible desactivar la “confirmación de lectura” que es la que evita que aparezcan los ticks.









Cómo salirte del grupo de Whatsapp sin que se den cuenta



Pero centrándonos en la forma de salir de conversaciones grupales sin que el resto se percate, existe una forma simple: silenciar las notificaciones de ese grupo en concreto. Una opción que está presente dentro de la configuración del chat y que evitará que nos lleguen avisos, tanto visuales como sonoros, cada vez que alguien escriba por esa conversación en concreto.

No obstante, si no queremos que tampoco aparezca en nuestra lista de chats recientes, también hay una opción de evitarlo: archivando la conversación. Existe la opción 'Archivar' dentro de la configuración de cada conversación en la app propiedad de Facebook que nos permite guardarlas pero que no aparezcan. Eso sí, en el momento que otro usuario del grupo vuelva a enviar un mensaje volverá a aparecer en chats recientes. No obstante, para ello Whatsapp está trabajando en una mejora para solventar este contratiempo, y es el conocido 'modo vacaciones'.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una nueva opción en el futuro para Whatsapp: modo vacaciones



Aunque todavía sólo está disponible para algunos usuarios en la versión Beta, próximamente la mayoría de personas que utilicen la app de mensajería podrán activar el modo vacaciones, en el que podrán archivar conversaciones o silenciarlas y que no vuelvan a aparecer hasta que no hayan desactivado dicha función.

En noviembre, se conoció un nuevo cambio de nombre, 'Leer más tarde', ya que para evitar interrupciones, el servicio de mensajería no muestra ninguna notificación de nuevos mensajes mientras el chat permanezca en el apartado del mismo nombre. Este modo, todavía en desarrollo, podrá activarse o desactivarse de forma manual en el apartado de configuración, de tal forma que mantener archivado un chat sea opcional.