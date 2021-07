Whatsapp: el truco para saber si han leído tu mensaje aunque no haya doble tick azul

Casi todos los que utilizan con frecuencia la app de mensajería instantánea Whatsapp han podido percatarse de que con algunos contactos aparece un doble tick azul junto a los mensajes que confirma que, no sólo han recibido tu mensaje, sino que lo han leído. No obstante, esos mismo usuarios también se habrán dado cuenta de que esto no ocurre siempre y, en muchos otros casos, los ticks se quedan en gris y no sabemos si nos han leído o no.

Para los más despistados, los mismos contactos con los que no aparecen los ticks azules, pueden fijarse que tampoco aparece la última conexión a la app propiedad de Facebook. Esto se debe a que esa persona ha cambiado la configuración de su cuenta para retirar la opción 'Confirmaciones de lectura'. Esta se encuentra en el apartado Privacidad de la Configuración de la aplicación y permite ocultar cuando nos encontremos en línea o cuando hemos leído los mensajes. No obstante, aunque no hay un truco directo para saltarnos esa opción, si que hay dos formas de averiguar si nos han ignorado o si de verdad nos han leído.









Escribe en un grupo de Whatsapp



Una de las peculiaridades que tienen los grupos de Whatsapp respecto a las conversaciones privadas es que no se aplica la opción 'Confirmación de lectura', por lo que no podemos ocultar que sí que hemos leído un mensaje. Por ello, sólo tenemos que dejar pulsado el mensaje y elegir la opción 'Info', que aparecerá en un listado emergente. En otros dispositivos, como los iPhone de Apple, sólo tenemos que arrastrarlo hacia la izquierda. Entonces nos aparecerá un panel con los componentes del grupo que sí han leído el mensaje y cuándo lo han hecho.

No obstante, si tu contacto ha leído el grupo o la conversación con el 'Modo avión' activado no aparecerá registrado la hora de lectura, por lo que tampoco podremos saberlo, al menos por el momento.









Envía un audio



Otra de las opciones que tienes de sortear la privacidad es enviando un mensaje de audio. Esto sí que puedes hacerlo en una conversación privada y evitar así los grupos de chat, ya que Whatsapp no permite ocultar la confirmación de lectura en este tipo de envíos. Así, en lugar del doble tick azul, sólo tenemos que fijarnos en el icono del micrófono junto al audio y, cuando aparezca en color azul, es que el otro contacto ha escuchado nuestro mensaje.

De todas maneras, también debemos tener en cuenta que hay otras maneras de saltarnos o que otros usuarios se salten el truco del mensaje de audio. Tan fácil como reenviarte a ti mismo y escucharlo en esa segunda conversación para que al primer emisor no le salte la confirmación de escucha. En cualquier caso, lo más sano es, si la otra persona no nos ha respondido.