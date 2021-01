WhatsApp: el truco para abrir un chat contigo mismo y por qué es útil

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular, y aunque está pensada precisamente para mandar y recibir mensajes, son muchos los que la utilizan para todo. También como bloc de notas personal o como agenda. Aunque la mayoría de los teléfonos tienen aplicaciones para estos otros usos, es más práctico tenerlo todo en el mismo sitio, y WhatsApp ofrece también esta opción, que no es otra que tener un chat con uno mismo.

¿Cómo? La forma más popular es crear un grupo con algún amigo y que él abandone el grupo, o incluso aprovechar un chat antiguo del que se han ido marchando todos los usuarios hasta que te quedas tú solo. Pero hay otra manera de hacerlo sin tener que pedirle a nadie que se salga de tu grupo. Se puede hacer desde un iPhone o Android usando la función 'Click para chatear'. Esta opción permite iniciar una conversación con alguien sin tener su contacto guardado en la agenda, así que el truco es poner tu propio número de teléfono siguiendo estos pasos: primero, abrir el navegador y escribir en la barra de direcciones https://wa.me/XXXXXXXXXXX, en el lugar de las XX se escribe el número de teléfono con el código de país -34 en España- sin incluir el símbolo de + ni los ceros del principio. Al pulsar en 'Continuar al chat' se abre la aplicación de WhatsApp con un chat vacío con ese número.

Puede parecer raro, pero tener un chat con uno mismo es muy práctico para usarlo como una especie de nube, donde poder almacenar notas, archivos, fotos, vídeos, enlaces... y es la forma más sencilla de transferir estos archivos al ordenador a través de WhatsApp Web.

Otros trucos de WhatsApp para el ordenador

Con la aplicación web, además de evitar el clic azul que confirma al emisor que has leído su mensaje, se puede ocultar que estás "en línea". Cuando hay varias ventanas abiertas en una pantalla, las que no están en primer plano quedan "inactivas", puedes ver tu documento de word pero no puedes editarlo hasta que no está en primer plano. Lo mismo sucede con el navegador, mientras tengas una ventana activa al lado de WhatsApp Web, podrás ver los mensajes que llegan sin estar en línea.

Otro truco que permite la aplicación en el ordenador es enviar fotos directamente desde internet sin descargarlas. Es tan sencillo como copiar, con el botón derecho o Ctrl+C y pegar en el chat que vayamos a usar con botón derecho o Ctrl+V.

Recientemente Whatsapp ha sembrado la polémica por su nueva política de privacidad, cuya aplicación ha retrasado. Por eso muchos usuarios están pensando en cambiarse a otras aplicaciones.