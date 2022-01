Whatsapp: el truco para que no puedan añadirte a los grupos en los que no quieres estar

Recién acabadas las Navidades quien más y quien menos ha visto cómo algunos grupos de Whatsapp se inundaban de felicitaciones, chistes y memes. Para algunos un grupo de chat puede ser una ayuda laboral, un entretenimiento o incluso de utilidad en el día a día, pero para otros puede resultar un completo incordio de mensajes constantes sobre temas que no nos interesan, es por eso que la app de mensajería de Facebook (ahora Meta) guarda una herramienta o truco por el que podemos evitar que nos agreguen en primer lugar.

Y es que se trata de un truco que, a diferencia de muchos otros relacionados con la aplicación de Meta, no requiere de apps alternativas ni de terceros, sino que puede realizarse desde la propia aplicación nativa de Whatsapp. Además, la empresa de Mark Zuckerberg trabaja cada semana en actualizaciones que incluyen todo este tipo de herramientas y 'trucos', como recientemente incluyó un cambio en la forma en la que otros usuarios nos 'cotillean' la cuenta.









El truco de Whatsapp para que no te añadan a los grupos



Como hemos mencionado antes, no es necesario ir hasta la tienda de apps a descargar una aplicación de terceros (que la propia Whatsapp bloquearía a los usuarios que la utilizasen), sino que puede realizarse desde la pestaña 'Configuración', en la propia app de Whatsapp. Dentro de esta opción, debemos acudir a la categoría 'Cuentas' y, una vez dentro, apretar el botón 'Privacidad'. Una vez hayamos entrado debemos acudir a la pestaña 'Grupos'.

En esta categoría la app nos da tres opciones para marcar. La primera de ellas, y que está por defecto, es 'Todos', lo que quiere decir que, si está marcada, cualquier usuario de la aplicación que tenga nuestro número de teléfono puede agregarnos a un grupo. La segunda opción es 'Mis Contactos' y, si marcásemos esa opción, sólo las personas que tenemos agregadas a nuestra lista de contactos podrían agregarnos. Pero hay una tercera opción que es 'Mis contactos, excepto...'. Si seleccionamos esta última categoría podemos restringir específicamente a las personas que no queramos que nos agregue a chats de grupo. Y es que muchos sabemos que siempre suelen ser los mismos los que crean estas comunidades.

En cualquier caso, aunque restrinjamos este paso a las personas que queramos, estos sí que pueden elegir enviarnos una solicitud para que nos incluyamos en el grupo, por lo que las explicaciones la vamos a tener que dar de cualquier forma si decidimos no unirnos.









El cambio en cómo nos 'cotillean' en Whatsapp



Algunos usuarios se han percatado de que algo había cambiado en las últimas semanas en lo que a la hora de “última conexión” se refiere. Y es que, para muchas personas, de repente había desaparecido. No se trata de que esas personas te hayan bloqueado o que hayan cambiado su configuración, sino que Whatsapp cambia para siempre la visibilidad de la última hora en línea de los usuarios desconocidos. Esto es, aquellos con los que nunca se hayan intercambiado mensajes o aquellos que no nos hayan incluido en su lista de contactos.

Lo explicaba una usuaria a través de Twitter que, aseguraba, había recibido una explicación por parte del soporte técnico. “Es una nueva herramienta de seguridad. He recibido esta respuesta del servicio técnico hoy. Si la persona no tiene tu número entre sus contactos o no has enviado ni un solo mensaje con él, la “última conexión” ya no puede verse”, aseguraba.

Junto al mensaje aparecía la contestación de la propia compañía, que anunciaba que se trataba de un cambio fruto de las nuevas políticas de Seguridad y Privacidad. “Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios estamos haciendo que sea más difícil para las personas que no conozcas y con las que no has chateado que pueda ver tu última conexión en Whatsapp. Esto no cambia nada entre ti y tus amigos, familia y compañeros de trabajo a los que conozcas o con los que te hayas mensajeado antes”, concretaba el departamento de comunicación de Whatsapp.