Whatsapp: la nueva actualización que cambia para siempre cómo nos 'cotillea' el resto de usuarios

La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp ha anunciado un cambio en la forma en la que pueden verse a los usuarios que cambia para siempre la forma en la que se suele 'cotillear' en la app. Lo ha confirmado el propio servicio técnico de la compañía propiedad de Facebook, que además introduce modificaciones como la opción de escuchar las notas de voz de forma completa antes si quiera de que se envíen al otro usuario.

Algunos ya han podido percatarse que, tras la última actualización, cuando terminamos de grabar un audio no se envían directamente al destinatario, sino que se queda como una barra de reproducción al comienzo de la conversación. Posteriormente da la opción tanto de enviar la nota de audio como de eliminarla, además de poder reproducirla sin que tengamos que enviarla necesariamente. Pero el último cambio tiene más que ver con las nuevas políticas de privacidad de la compañía propiedad de Mark Zukcerberg y Meta.

Algunos usuarios se han percatado de que algo había cambiado en las últimas semanas en lo que a la hora de “última conexión” se refiere. Y es que, para muchas personas, de repente había desaparecido. No se trata de que esas personas te hayan bloqueado o que hayan cambiado su configuración, sino que Whatsapp cambia para siempre la visibilidad de la última hora en línea de los usuarios desconocidos. Esto es, aquellos con los que nunca se hayan intercambiado mensajes o aquellos que no nos hayan incluido en su lista de contactos.

Lo explicaba una usuaria a través de Twitter que, aseguraba, había recibido una explicación por parte del soporte técnico. “Es una nueva herramienta de seguridad. He recibido esta respuesta del servicio técnico hoy. Si la persona no tiene tu número entre sus contactos o no has enviado ni un solo mensaje con él, la “última conexión” ya no puede verse”, aseguraba.

Junto al mensaje aparecía la contestación de la propia compañía, que anunciaba que se trataba de un cambio fruto de las nuevas políticas de Seguridad y Privacidad. “Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios estamos haciendo que sea más difícil para las personas que no conozcas y con las que no has chateado que pueda ver tu última conexión en Whatsapp. Esto no cambia nada entre ti y tus amigos, familia y compañeros de trabajo a los que conozcas o con los que te hayas mensajeado antes”, concretaba el departamento de comunicación de Whatsapp.

It’s a new security feature. Got this reply from support today. If the person has not got your number in their contacts, or you haven’t sent one message between you, last seen/online is no longer visible. pic.twitter.com/qLPtC6rPOA