WhatsApp avisa: te suspenderá la cuenta si haces alguna de estas acciones con tu móvil

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más conocida a nivel mundial, por eso es importante que los usuarios conozcan al máximo los secretos de la aplicación para aprovechar al máximo su funcionalidad.

En este sentido, en las últimas horas se ha dado a conocer una práctica ejercida por algunos usuarios, que instalan versiones modificadas para añadir más herramientas. Sobre esta práctica, los propios desarrolladores de la aplicación ha explicado que este procedimiento no es recomendable, ya que es contenido que no ha sido creado oficialmente por Facebook, empresa propietaria de WhatsApp.

En definitiva, esta práctica puede acabar en una suspensión temporal de la cuenta, que se puede volver permanente si el usuario no la remplaza por una versión oficial. En este sentido, si tu cuenta está suspendida verás el siguiente mensaje en la pantalla del móvil: "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda".

Esta práctica es justificaba por WhatsApp de la siguiente manera: "Suspendemos cuentas si consideramos que su actividad infringe nuestras Condiciones del servicio (...) Ten en cuenta que es posible no enviemos una advertencia antes de suspender tu cuenta".

Este tipo de aplicaciones son del estilo de 'WhatsApp Plus, GB WhatsApp' o las que permiten algunas funciones como mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro. "Estas aplicaciones son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

Los planes que WhatsApp tiene para el futuro

La aplicación de mensajería WhatsApp trabaja en una nueva función para permitir a sus usuarios controlar el tamaño de sus copias de seguridad en la nube, que hace posible excluir determinados tipos de archivos como imágenes o vídeos para ahorrar espacio.

En la última beta de WhatsApp para móviles Android, versión 2.21.21.7, ha aparecido un menú titulado 'Gestionar el tamaño de la copia de seguridad', como ha informado el portal especializado WABetaInfo.









En este apartado del menú, WhatsApp incluye una lista con diferentes tipos de datos que el usuario puede decidir incluir o no en sus copias de seguridad: chat, configuración del usuario, imágenes, audios, vídeos, documentos y otros formatos. Bajo cada apartado, la aplicación proporciona una estimación del peso que supone cada tipo de archivo, y permite desmarcarlo para ahorrar espacio en la copia de seguridad final.

Aunque la función se encuentra aún en desarrollo y no está en funcionamiento, WABetaInfo ha apuntado que las copias de seguridad de WhatsApp en Android, que hasta ahora se guardaban en Google Drive de forma ilimitada, podrían pasar a tener un límite de 2.000?MB por usuario, unos 2GB.