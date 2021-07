WhatsApp cambia para siempre: la actualización que afecta a tu forma de utilizar el servicio

La aplicación de mensajería Whatsapp ha lanzado recientemente una actualización de su servicio del que muchos usuarios todavía no han sido conscientes.

Desde que se incluyó la opción de archivar los chats, la aplicación de mensajería ha trabajado en mejorarla. Anteriormente, cuando un usuario archivaba una conversación concreta, permanecía oculta en la carpeta de chats archivados pero volvía a aparecer en las conversaciones recientes si el usuario correspondiente enviaba un nuevo mensaje. Esto ha cambiado para siempre, ya que WhatsApp ha lanzado esta funcionalidad: si archivas un chat, independientemente de que recibas un mensaje de ese número de teléfono, la conversación no volverá a aparecer en el listado principal.

En el momento en el que archives la conversación, si el usuario correspondiente te envía un mensaje, aparecerá un mensaje en la parte superior del listado de conversaciones en el que conste la cifra de conversaciones sin abrir, pero a diferencia de como ocurría antes, no volverá aparecer en la bandeja de entrada principal salvo que el usuario decida desarchivarlo.









Hacerlo es muy sencillo: tan solo tendrás que mantener presionada la conversación que desees sacar de esa carpeta y seleccionar la opción "desarchivar". Una vez hecho esto, el chat saldrá automáticamente de la carpeta y volverá a la bandeja de entrada principal. Esta nueva funcionalidad ha sido muy aplaudida por los usuarios de la aplicación, que han celebrado que los chats archivados permanezcan en dicha carpeta y no aparezcan, de nuevo, en la bandeja principal. De esta forma, el usuario no deberá volver a preocuparse por tener ese chat molesto entre sus conversaciones recientes.

El truco para salirse de un grupo de chat sin que nadie se entere

La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp ofrece una nueva modalidad que estará disponible próximamente y que ayudará a los usuarios a abandonar los grupos de Whatsapp sin que el resto de participantes se den cuenta. No obstante, mientras esta nueva función se pone en marcha para todos los que utilizan la app tanto en Android como IOS, hay otras opciones para salir de manera sutil de las conversaciones comunitarias y que no les aparezca al resto el conocido mensaje de que una persona “abandonó el grupo”.

Y es que este es uno de los muchos trucos que ofrece de manera oculta la aplicación propiedad de Facebook y que permite realizar acciones como saber si la otra persona te ha leído sin que le aparezca el doble tick azul o, incluso, escribirte conversaciones a ti mismo. Para esta última sólo tenemos que crear un grupo con algún amigo y que él abandone el grupo, o incluso aprovechar un chat antiguo del que se han ido marchando todos los usuarios hasta que te quedas tú solo.





Centrándonos en la forma de salir de conversaciones grupales sin que el resto se percate, existe una forma simple: silenciar las notificaciones de ese grupo en concreto. Una opción que está presente dentro de la configuración del chat y que evitará que nos lleguen avisos, tanto visuales como sonoros, cada vez que alguien escriba por esa conversación en concreto.

No obstante, si no queremos que tampoco aparezca en nuestra lista de chats recientes, también hay una opción de evitarlo: archivando la conversación. Gracias a esta última actualización de WhasApp, las conversaciones permanecerán archivadas y no volverán a aparecer en la bandeja de chats recientes.