El truco oculto para alargar la batería de tu móvil: hazlo y consigue hasta un 20% extra

A pesar de los impresionantes avances tecnológicos que se han producido en los últimos años en la industria de la telefonía móvil, la duración de la batería sigue siendo un problema sin resolver. De la misma forma que los procesadores son cada vez más eficientes, las cámaras más potentes y las pantallas más brillantes, la autonomía de los dispositivos sigue siendo una queja bastante recurrente entre los usuarios.

En muchos casos, ni siquiera un teléfono de última generación puede garantizar un día completo de uso intensivo sin pasar por el cargador. Sin embargo, hay un truco que no mucha gente conoce. A pesar de que hoy en día la mayoría de los teléfonos tienen incorporada la red 5G, lo cierto es que consume mucha batería. Y para conseguir alargar la vida útil de nuestro smartphone lo único que hay que hacer es desconectarla.

POR QUÉ SE CONSUME TAN RÁPIDO LA BATERÍA

Este problema tiene varias causas. En primer lugar, al tener componentes cada vez más avanzados en los smartphones, requieren de una mayor energía para su funcionamiento. Algunos ejemplos de estos componentes son las pantallas, con altas tasas de refresco, o la conectividad 5G. Ambos aspectos ponen a prueba la capacidad de las baterías actuales.

Por otro lado, también es importante destacar que el diseño ultradelgado que caracteriza a los teléfonos modernos limita el espacio disponible para incorporar baterías de mayor tamaño, lo que obliga a los fabricantes de la industria a buscar un equilibrio entre potencia, estética y autonomía.

Además, el deterioro natural de las baterías de iones de litio (las más utilizadas actualmente) con el paso del tiempo agrava la situación. Después de unos cientos de ciclos de carga, la capacidad real disminuye notablemente, obligando a los usuarios a cargar sus dispositivos con más frecuencia o incluso a reemplazar el teléfono antes de lo deseado.

ESFUERZOS DE LOS FABRICANTES

Para intentar solucionar esta situación, algunos fabricantes han implementado modos de ahorro energético y carga optimizada. No obstante, estas soluciones no siempre son suficientes para contrarrestar un problema de base: la tecnología de las baterías no ha evolucionado al mismo ritmo que el resto del hardware.

Alamy Stock Photo Una persona toca el 5G de la pantalla de su móvil

Mientras los fabricantes siguen buscando alternativas, los usuarios hacen lo mismo y compran cargadores portátiles para alargar la carga de sus dispositivos. También ajustan manualmente el brillo de su pantalla y desactivan las funciones y aplicaciones en segundos plano, pero el mejor remedio que se ha encontrado hasta el momento para ahorrar batería es apagar la red 5G y seguir conectado mediante el 4G, la red más utilizada hasta hace no mucho tiempo.

CÓMO APAGAR LA RED 5G PARA AHORRAR BATERÍA

Es tan sencillo como acceder a los ajustes de tu teléfono y, una vez dentro, pulsar en el apartado de 'Redes e Internet' para configurar tu conexión. Ahí encontrarás una pantalla de tu conexión de datos y lo único que tendrás que hacer es pulsar en 'Tipo de red preferida'. En ese mismo instante se abrirá un desplegable en el que simplemente tendrás que pulsar el 4G en vez del 5G.

Gracias a este cambio conseguirás alargar la vida útil de tu móvil entre un 10 y un 15%, e incluso, en algunos casos, el ahorro podrá alcanzar el 20%. Esto puede marcar la diferencia entre llegar o no al final del día con batería. No obstante, más allá de este parche se necesitaría una revolución en la tecnología de las baterías que permita no solo una mayor duración, sino también cargas más rápidas y ciclos de vida más largos. Hasta que eso no ocurra, la autonomía seguirá siendo uno de los puntos débiles de nuestros inseparables teléfonos móviles.