Software: Los padres de niños pequeños, los que más se quejan del cambio en el ruido blanco de Google Home

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Varios usuarios han notificado en los últimos días que los dispositivos inteligentes de Google han cambiado el sonido original del conocido como ruido blanco o ruido ambiental, destinado a la relajación y la conciliación del sueño, lo que parece afectar principalmente a los padres de niños pequeños.

Tal y como han expresado en el foro de Google Nest, los dispositivos conectados de Google Home y Nest, que integran el Asistente, cuentan con una fución que reproduce sonidos para ayudar a los usuarios a relajarse. Uno de ellos, el ruido blanco, parece haber cambiado a otro más leve y de menor duración.

Este cambio parece que no convence a los usuarios. "Suena como un archivo nuevo y no solo es más silencioso, sino que el bucle de audio es mucho más corto y presenta un parón repentino a los 30 minutos de comenzar, justo antes de que vuelva a repetirse", ha indicado un miembro de esta comunidad.

Esto se debe a que el anterior ruido blanco duraba el doble, es decir, alrededor de una hora, y al terminar de reproducirse, se repetía sin una pausa prolongada.

Varios usuarios han continuado el hilo y han indicado que este cambio ha perjudicado el descanso de bebés y niños, que ya parecían haberse acostumbrado al otro ruido para conciliar el sueño. Debido a esta modificación, los padres han asegurado que algunos se despiertan de madrugada.

Además de expresar su insatisfacción por nuevo sonido en este foro, los usuarios han utilizado redes sociales como Reddit y Twitter para compartir sus quejas. Ha sido en esta última donde Google se ha pronunciado al respecto.

"Nos gustaría ayudarte de la mejor manera posible. Sin embargo, no tenemos ninguna información acerca del motivo por el que se cambió el sonido de ruido blanco de Google Home. Tenga en cuenta que siempre estamos buscando formas de mejorar y tomaremos esto como un comentario", ha señalado la compañía desde la cuenta Made by Google a uno de los usuarios.

Hi Eric, thanks for the tweet ? we'd like to help the best way we can. However, we don't have any details to share about why the white noise sound of the Google Home was changed. Rest assured that we're always looking for ways to improve and we'll take this as feedback.

Asimismo, la compañía ha insistido en que trabaja para poder ofrecer un buen servicio y ha pedido a los afectados que indiquen la línea de comando que están utilizando en sus dispositivos para seguir investigando en ello.

Hey @Google ? why did you change your white noise sound between nap and bedtime today? You gave us quite the meltdown to deal with from our toddler who’s had the same noise since birth. Sincerely, a tired mom ? Katie White (@ktthrn) January 15, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hey @Google ? why did you change your white noise sound between nap and bedtime today? You gave us quite the meltdown to deal with from our toddler who’s had the same noise since birth. Sincerely, a tired mom

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.