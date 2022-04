Software: Google trabaja en el nuevo Wallet, una app para gestionar pagos, tarjetas bancarias y tickets digitales

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La apligación de gestión de pagos y tarjetas bancarias Google Wallet, que desapareció en 2018 al combinarse con Android Pay para dar lugar a Google Play, podría estar de vuelta dentro de esta aplicación.

En 2011, Google creó Wallet para ejecutarse como una aplicación de pago sin contacto que utilizaba la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés), y como espacio de almacenamiento digital para guardar las tarjetas.

Sin embargo, en 2018 combinó Google Wallet con otro sistema de pago, Android Pay, para crear un híbrido de ambos, Google Pay, que se utiliza actualmente para gestionar las carteras digitales y realizar pagos en aplicaciones y sitios web.

Fue este lunes cuando 9to5Google informó de que Google estaba preparando un nuevo icono de Wallet y ha sido ahora cuando el editor de Esper.io y antiguo redactor jefe de XDA Developers, Mishaal Rahman, ha compartido una captura de pantalla de la que será su interfaz.

More screenshots, including a peek at the new Wallet icon. pic.twitter.com/zmHcRs915B

Según detalla, la interfaz lleva el nombre de Wallet, y se enceutnra dentro de los servicios de Google Play. En ella los usuarios pueden añadir tanto tarjetas de débito y de crédito como cheques, tarjetas de regalo, tarjetas de fidelización o billetes para el transporte público. Google Play quedaría como la marca para los pagos sin contactos.

En línea con este rediseño, Rahman ha recordado en este hilo de Twitter que el presidente de Comercio de Google, Bill Ready, informó en enero de que Google Pay se enfocaría más "en ser una billetera digital integral" y que incluiría "tickets digitales, pases de aerolíneas y pasaportes para vacunas".

Esta nueva versión de la aplicación de pago estará conectada a la cuenta de Gmail de los usuarios, y su nuevo icono mantendrá los colores característicos de la compañía: rojo, amarillo, verde y azul.

Conviene recordar que Apple también ha ampliado sus opciones de guardado recientemente en Wallet, ya que los usuarios de dispositivos con sistema operativo iOS ya pueden ya pueden guardar documentos como el certificado de vacunación del Covid–19.

Además, ha comenzado a integrar en iOS 15.4 identificaciones personales y permisos de conducir en Estados Unidos recientemente. En concreto, en el estado de Arizona, aunque llegará próximamente a otros como Connecticut, Oklahoma y Utah.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.