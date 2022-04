Software: Google combina en Android 13 los ajustes de 'Privacidad y Seguridad' en un solo menú

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Google está probando a combinar en Android 13 los ajustes de seguridad y privacidad en un solo menú llamado 'Seguridad y Privacidad', desde el cual se incluirá la posibilidad de escanear el dispositivo y ejecutar actualizaciones de seguridad, entre otras funciones.

La segunda actualización para desarrolladores de Android 13 (DP 2) mantiene su apuesta por el rediseño. El editor de Esper.io, Mishaal Rahman, adelantó a mediados de marzo un atajo en el apartado 'Ajustes Rápidos' que llevaba directamente al apartado 'Seguridad y Privacidad'. Ahora, ha publicado cómo se verá esta nueva sección.

El nuevo menú que está testeando Google con la Android 13 DP 2 aparece bajo el nombre 'Seguridad y Privacidad' e incluye la posibilidad de escanear el dispositivo en busca de amenazas, un apartado dedicado a la seguridad de las aplicaciones, otro a localizar el dispositivo móvil, uno para las actualizaciones de seguridad y otro para la actualización de sistema de Google Play, la tienda de 'apps' de Android.

There's a new Quick Setting tile to launch Privacy Controls, where you can toggle camera, mic, and location availability. It also includes a shortcut to launch security settings. The UI seems rather unfinished, though. pic.twitter.com/l4u7AQ1z6N ? Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 17, 2022

There's a new Quick Setting tile to launch Privacy Controls, where you can toggle camera, mic, and location availability. It also includes a shortcut to launch security settings. The UI seems rather unfinished, though. pic.twitter.com/l4u7AQ1z6N

'Seguridad y Privacidad' aparece en la Android 13 DP 2 como un apartado más dentro del listado de ajustes, entre los que se encuentra la capacidad de controlar el sonido y la vibración, la pantalla (brillo y tipo de fuente), los fondos de pantalla, la accesibilidad, la localización, las emergencias (llamadas de socorro e información médica), las cuentas y contraseñas, el control parental y bienestar digital y, por último, los servicios y preferencias de Google.

In Android 13, Google is testing combining the "security" and "privacy" settings into one page called "security & privacy". It isn't fully working, though. pic.twitter.com/F7b6AWwSke ? Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 18, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

In Android 13, Google is testing combining the "security" and "privacy" settings into one page called "security & privacy". It isn't fully working, though. pic.twitter.com/F7b6AWwSke

Rahman apunta que el rediseñado menú de 'Seguridad y Privacidad' "aún no funciona del todo", por lo que no se descartan futuros cambios. El medio estadounidense especializado Android Police reconoce que, si bien no es la primera vez que Google combina dos submenús en uno solo para ahorrar espacio, sí sería el primer gran cambio del listado de ajustes en Android 13.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.