Software: Fairphone 2 podrá actualizar a Android 10 siete años después de su llegada al mercado

La compañía de teléfonos sostenibles Fairphone se ha desmarcado de la tendencia en la industria de la telefonía móvil con el anuncio de que a principios de 2022 se podrá actualizará a Android 10 su teléfono Fairphone 2, que llegó al mercado hace seis años.

Fairphone 2 apareció en 2015 y desde entonces ha seguido recibiendo actualizaciones de 'software', una situación que contrasta con otras marcas, que proveen una nueva versión de sistema operativo durante unos tres años, pero que encaja con la idea de sostenibilidad y reparabilidad de la marca.

Este 'smartphones' podrá actualizarse una vez más, a Android 10, como ha anunciado Fairphone en Twitter. Esta versión del sistema operativo está disponible en beta desde esta semana, y se espera que cualquier usuario de dicho teléfono pueda instalarla a principios de 2022.

Our 6–yr–old Fairphone 2 is being upgraded to Android 10. That's 7 years of software support! An industry first for an Android device! ? Together with the open source community we built the operating system. Proving it is possible to put sustainability at the heart of tech. ? pic.twitter.com/TuUjJWTi5J ? Fairphone (@Fairphone) November 23, 2021

Junto a esta novedad, la compañía también ha anunciado que los usuarios de los teléfonos Fairphone 3 y 3+ podrán actualizar a Android 11, que también entrará en beta esta semana.

"Hemos demostrado que es posible dar soporte a los dispositivos por más tiempo que el estándar de la industria y estamos extremadamente contentos por establecer una primicia en la industria con Fairphone 2", con el soporte de 'software' por siete años, ha expresado en el hilo de su anuncio.

