Software: Apple devuelve el porcentaje de la batería a la barra de estado en la última beta de iOS 16

La última versión beta de iOS 16 para desarrolladores ha devuelto a la barra de notificaciones el porcentaje restante de batería a la barra de estado del dispositivo, un detalle que Apple había retirado del mercado con el lanzamiento de iOS 11 y el modelo iPhone X.

La compañía de Cupertino ha publicado en su web para desarrolladores las notas sobre el despliegue de la quinta beta de iOS 16, una versión que integra, entre otras novedades, la característica que se eliminó hace unos años, tal y como recoge MacRumors.

Se trata del porcentaje de la batería, una funcionalidad que Apple retiró de la barra de notificaciones en 2017 con el lanzamiento de iOS 11 y su iPhone X. Este cambio se debió a la introducción del 'notch', que tiene la lente frontal de un dispositivo y que sirve para habilitar el Face ID o desbloqueo biométrico mediante detección facial.

La compañía aseguró entonces que este sistema no dejaba espacio suficiente para albergar el porcentaje restante de la batería junto a su icono, un indicador que debutó en el iPhone 3GS de la compañía lanzado al mercado en 2009.

De ese modo, desde 2017 y iOS 11 hasta ahora, los usuarios de iPhone se han visto obligados a acceder al Centro de Control del dispositivo para poder visualizar la batería restante de su teléfono, ya que no se muestra de forma automáticamente en esa sección de Configuración.

Sin embargo, la quinta y última beta para desarrolladores de iOS 16 no solo establece el porcentaje de forma predeterminada en la barra de notificaciones, sino que lo integra dentro del icono de la propia batería.

Este medio, además, recuerda que existen dos indicadores basados en el color y que advierten del estado de la batería. De ese modo, el icono de la batería se vuelve amarillo cuando el usuario activa el modo de bajo consumo para ahorrar batería en su dispositivo. Por el contrario, cuando la batería está muy baja, toma un color rojo.

Desde MacRumors indican que, aunque todos los iPhone insignia desde el modelo iPhone X presentan el 'notch', no todos ellos podrán integrar esta característica perteneciente a la última beta de iOS 16.

Los modelos que sí obtendrán esta capacidad son iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS y iPhone X.

Esto indica que quedarán exentos del porcentaje de la batería los usuarios de iPhone XR, 11, 12 Mini y 13 Mini, además de a aquellos que poseen un iPhone SE de segunda o tercera generación, o un iPhone 8 o anterior.

OTRAS NOVEDADES DE LA BETA 5 DE IOS 16

La quinta beta de iOS 16 ha acogido otras novedades, como un sonido nuevo a la hora de utilizar la aplicación 'Buscar' para localizar uno de los dispositivos compatibles, que se ha incorporado también a la hora de localizar un iPhone desde un Apple Watch.

Otro de los cambios tiene lugar a la hora de realizar una captura de pantalla. Con esta versión, se muestra una nueva opción: 'Copiar y eliminar'. Además, si la tercera beta de iOS 16 añadió un reproductor de música a pantalla completa visible desde la pantalla de bloqueo, la quinta ha introducido una versión 'mini' de este.

Finalmente, Apple ha renombrado el apartado desde el que llevar a cabo una llamada de emergencia, que ha pasado de llamarse 'Emergencia SOS' a 'Llamada SOS'. Asimismo, los indicadores de Dolby Atmos y Lossless dentro de Apple Music aparecen ahora junto al género musical de una canción, en lugar de bajo los botones de reproducción.

