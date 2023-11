La secuela de Shantae, A Highland Song, Core Keeper y Moonstone Island, nuevos juegos indie para Nintendo Switch

MADRID, 15 (Portaltic/EP)

Shantae Advance: Risky Revolution ha abierto la nueva edición de Indie World, la presentación de videojuegos de estudios independientes que llegarán en los próximos meses a la consola Switch, en la que también se han anunciado A Highland Song, Core Keeper y Moonstone Island.

Shantae Advance: Risky Revolution es la secuela directa de la entrega original de Shantae de 2002, que llegará a Nintendo Switch en 2024. La protagonista, medio genio, mantiene en la nueva entrega los ataques con la coleta y sus característicos bailes.

El objetivo es avanzar por una historia con múltiples capítulos, numerosos pueblos y laberintos, jefes a derrotar y un modo competitivo para cuatro personas, al que se une una nueva mecánica: crear nuevos caminos por cada zona alternando entre el primer plano y el fondo, y moviéndose entre ellos para avanzar y explorar.

Core Keeper (verano 2024) es un juego de exploración de cavernas en el que los usuarios tendrán que desentrañar los secretos de un mundo olvidado tras el descubrimiento de una misteriosa reliquia. Ofrece un modo cooperativo 'online' para hasta ocho personas.

El juego narrativo de simulación de vida On Your Tail (2024) permitirá a los usuarios encarnar a Diana, una detective que recorre las calles y tiendas de Borgo Marina en busca de indicios para desenmascarar al ladrón que amenaza la tranquilidad de este pequeño pueblo.

Howl, un este juego de estrategia por turnos que ya está disponible, sumerge al jugador en un mundo de cuento de hadas con ilustraciones a tinta, que es víctima del Aullido, una plaga que se contagia por medio del sonido y que solo puede hacer frente una profetisa sorda.

En The Star Named EO (primavera 2024), los jugadores se sumergirán en un mundo panorámico dibujado a mano en un juego narrativo de acertijos y aventuras en primera persona que reflexiona sobre el arte de la fotografía y las distintas maneras en las que se intentan capturar los momentos efímeros de la vida.

Backpack Hero, por su parte, es un juego de estilo 'roguelike' basado en la organización de inventario, que insta a los jugadores a encontrar el lugar perfecto para cada objeto para desencadenar todo su potencial.

Blade Chimera (primera 2024) es un juego pixelado de acción en 2D, que lleva al jugador a una Osaka futurista y distópica, donde un grupo llamado la Asociación Missa está al cargo de proteger la ciudad del ataque de los demonios. Tendrá su poder la Espada Lumina, que es en realidad un demonio transformado en un arma mortífera, que también altera el tiempo.

Otra novedad es A Highland Song (5 diciembre), en el que los jugadores guiarán a Moira mientras corre, salta, escala y se abre paso en este juego narrativo de plataformas en 2.5D, con elementos de acción rítmica.

Moonstone Island (primavera 2024) es un juego de simulación de vida, que mezcla elementos de colección de criaturas, exploración de mazamorras y creación de mazos de cartas, con cien islas celestes generadas procedimentalmente que los usuarios pueden explorar para convertirse en alquimistas de fama mundial.

La novela visual detectivesca no lineal Death Trick: Double Blind (2024) se desarrolla en el Morgan's Travelling Circus, cuya prestidigitadora estrella, Hattie, ha desaparecido. De su investigar su desaparición se encargan una ilusionista y un detective privado que sufre un episodio de amnesia, aunque cada uno por su lado y haciendo uso de su perspectiva personal e información propia.

Outer Wilds: Archaeologist Edition (7 diciembre) es una aventura de mundo abierto en el que los usuarios visitarán múltiples planetas en busca de pistas, extrañas señales y textos alienígenas que descifrar. Sin embargo, este sistema solar está atrapado en un bucle temporal y cada planeta cambia drásticamente de una ocasión a otra.

La presentación también ha incluido entre las novedades indie Planet of Lana (primavera 2024), Enjoy the Diner, Heavenly Bodies (febrero 2024), The Gecko Gods (primavera 2024), Passpartout 2: The Lost Artist, Urban Myth Dissolution Center (2024) y Braid, Anniversary Edition (30 de abril de 2024).