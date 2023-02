¿Sabemos lo que implica aceptar las cookies en una página web?

Cada vez que accedemos a una página web nos salta un aviso para que aceptemos o rechacemos las cookies. Unas veces no las revisamos, tampoco leemos las condiciones legales, nos parece una parrafada en letra pequeña en la que no nos podemos detener y clicamos directamente habilitándolas. En otras ocasiones las rechazamos todas a golpe de ratón. Verdaderamente, ¿sabemos lo que son las cookies, y para qué sirven?

“No son un malware”

Todavía hoy el 56% de las personas reconoce que no sabe qué ocurre cuando acepta o rechaza las cookies de una página web y lo cierto es que decidimos sobre ellas varias veces al día. Son archivos que se graban en nuestro ordenador cuando navegamos por Internet y nos recuerdan y, cuando volvemos a esas páginas, la navegación es más rápida, más fluida.

Es decir, guardan nuestros datos, recuerdan nuestro historial de búsqueda, nuestro patrón de uso e incluso nuestro nombre y apellidos. Rafael Palacios, profesor de Comillas ICADE, explica a COPE que “no son un malware que pueda infectarnos o copiar nuestras claves, pero desvelan los hábitos de navegación, intereses, o permiten que se guarde nuestro usuario, nos hemos identificado”. Coincide en ello Manuel Moreno, experto en redes sociales e Internet, “de por sí no son algo negativo, no debemos temerlas porque nos permiten una mejor experiencia en internet”.

Pero “contienen información personal”

En definitiva, contienen información particular, por eso estamos navegando y de repente nos sale un banner de publicidad con nuestro nombre... o volvemos a una web y no tenemos que ingresar nuestras credenciales, o entramos en una tienda on line, añadimos productos al carrito, pero salimos de la página sin completar la compra y, al regresar, nos recuerda los artículos que teníamos.

Es cierto que pueden ser muy útiles, pero el peligro está en cómo y quién usa esos datos, pueden ser cedidos o vendidos y las páginas están obligadas a solicitarnos el permiso para que se guarden, por eso nos sale el cartelito para aceptar o rechazar. Se trata de si aceptamos solo las esenciales, las imprescindibles para navegar por ese sito web o “si habilitamos también aquellas que permiten un conocimiento más exhaustivo de nuestra navegación y sobre todo aquellas que se van a compartir con terceros sitios” comenta el profesor Palacios.

“Privacidad y seguridad”

Algunas cookies almacenan un identificador de visitante y utilizan un identificador para permitir que una empresa rastree a los usuarios en sus dominios y servicios. Otras recopilan datos acerca de dónde proviene el usuario, sobre qué enlace ha clicado y qué término de búsqueda usó. Se van cediendo o vendiendo y ya no controlamos a quien va a llegar ni cómo las va a utilizar, así que hay que leer los términos de uso, debemos tener claro a quién le damos acceso y para qué.

Los expertos tranquilizan “Básicamente no hay que verlas como algo negativo -dice a COPE Manuel Moreno- hay que hacer un uso consciente, confiar en páginas de confianza y si no estamos seguros, leer las condiciones de uso que están obligados a exponernos, si no lo ofrecen, pues no hay que aceptarlas”. La seguridad va unida a la privacidad.