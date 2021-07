Richard Branson quiere adelantar a Jeff Bezos como el primer multimillonario en viajar al espacio

La carrera espacial ha pasado a ser cosa de multimillonarios, y esta semana se ha vuelto a ver agitada. El empresario británico Richard Branson anunció este jueves en su cuenta de Twitter que viajará al espacio el próximo 11 de julio, adelantándose al dueño y fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien había anunciado su aventura para el 20 de julio.

Branson viajará al espacio a bordo de la nave “Unity 22”, creada por su empresa Virgin Galactic. Este será el 4 viaje de prueba que realiza la nave y el primero con tripulación. Branson viajará junto con 5 profesionales con experiencia previa en la carrera espacial.

"Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galactic".

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3#Unity22pic.twitter.com/GWskcMSXyA