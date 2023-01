La reforma de ley mordaza afronta su final encallada en los puntos polémicos

Los trabajos para reformar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, encaran su final tras casi un año de negociaciones sin que los seis partidos a favor de una nueva norma hayan podido resolver sus divergencias en los cuatro puntos más polémicos.

Fuentes parlamentarias apuntan a Efe que en las últimas horas se está intentando alcanzar un acuerdo en alguno de estos temas clave, si bien otras fuentes consultadas rebajan las expectativas de desbloquear "in extremis" estos cuatro artículos.

Se trata de la prohibición de las pelotas de goma como material antidisturbios regulado en el artículo 23, un precepto "mollar" para ERC, Junts y EH Bildu, mientras que tanto fuentes socialistas como del Ministerio del Interior consideran una "línea roja" que no se puede tocar.

Otras grietas sin cerrar afectan a las devoluciones en caliente, que se "colaron" en la vigente ley, en 2015, como disposición adicional; los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad contempladas en el artículo 36.6, el más empleado para multar a quienes se saltaban las restricciones por el estado de alarma durante la pandemia y, por último, a las faltas de respeto a la autoridad reguladas en el 37.4.

Este martes todos los partidos, tanto los seis grupos a favor de la reforma - PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV y EH Bildu- como los que están en contra -PP, Vox y Ciudadanos- han sido convocados a una nueva sesión de la ponencia, la tercera celebrada desde que en diciembre se reanudaran los trabajos tras ser aplazados en marzo del pasado año por falta de acuerdo.

Fuentes parlamentarias explican a EFE que la intención es que esta sesión, que se celebrará a partir de las 9:30 horas, sea la última cita y sirva para zanjar el informe que deberá votarse en Comisión de Interior.

En caso de ser aprobado -es necesario una mayoría simple- se elevará al pleno del Congreso en febrero, donde será necesario una mayoría absoluta de 176 votos al tratarse de la modificación de una ley orgánica.

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos subrayan a EFE que se han logrado avances en las últimas reuniones, como la rebaja de las multas o su proporcionalidad, e incluso corregido artículos que no habían sido avalados por el Tribunal Constitucional como que la mera grabación de imágenes de las fuerzas de seguridad fuera considerada infracción grave.

Coincide con los partidos de la coalición de Gobierno -la reforma de la ley mordaza está incluida en su pacto- el PNV, impulsor de la proposición de ley de 2017 sobre la que se trabaja y para quien, a pesar de las discrepancias, hay base suficiente para aprobar el texto y mejorar "sustancialmente" la actual norma.

No opinan así por el momento EH Bildu, ERC ni Junts. Si bien reconocen que ha habido acuerdos importantes en las últimas ponencias, dejan claro que los artículos "más lesivos" para la ciudadanía no se han tocado y, por tanto, no pueden avalar una reforma que no afecta "al calado" de la ley.