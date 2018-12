¿Quieres cien mil dólares? Has de estar un año sin tocar el smartphone

No sé si alguna vez has entrado en los ajustes del teléfono para comprobar cuánto tiempo lo estuviste mirando ayer. Si nunca has hecho la prueba, te lo recomiendo. Yo, por ejemplo, lo cojo una media de 80 veces al día, y paso 189 minutos al día mirando la pantalla del móvil. 3 horas y 9 minutos. Es posible que si miras tus datos, los resultados no sean muy diferentes a los míos.

¿Podrías pasar un año entero sin mirar el móvil? Seguramente sí. Al fin y al cabo, hasta hace apenas 10 años, los móviles servían nada más que para hacer llamadas, mandar SMS y jugar a la serpiente. Y un poco antes, ni eso.

Pues ese es el reto que propone Vitamin Water, una filial de Coca-Cola que promete un premio de 100.000 dólares a la persona que acredite pasar un año sin tocar ningún smartphone ni tablet. En las bases del concurso explica que, para participar, has de lanzar un tuit o una publicación de instagram en el que incluyas un hashtag patrocinado y expliques por qué quieres participar. Si eres escogido, la compañía te prestará un móvil de 1996, para que puedas seguir recibiendo llamadas o mandando SMS a lo largo de tu año sin smartphone. También puedes usar ordenadores libremente. Eso sí, está prohibido usar cualquier tipo de smartphone o tablet, tuyo o de cualquier otra persona, en cualquier momento a lo largo del año.

Más allá de este singular concurso, el abuso del teléfono móvil es un problema cada vez más extendido en nuestra sociedad. Probablemente has vivido esa sensación de pasar horas y horas mirando la pantalla y cuando te quieres dar cuenta se te ha pasado toda la tarde y no has hecho otra cosa que mirar redes sociales. O esas situaciones en las que quedas con un grupo de amigos y en vez de poneros al día os pasáis la comida mirando todos el móvil.

Esta necesidad de estímulos constantes es una de las principales causas del deterioro de las relaciones sociales. Sin llegar al extremo de pasar un año sin utilizar el smartphone, algo impensable en muchas profesiones y que dificultaría también las relaciones sociales, cada vez son más las personas que optan por abstenerse el teléfono en determinadas circunstancias, por ejemplo para concentrarse en el trabajo, o cuando tienen una cita importante.

Por eso, se multiplican las aplicaciones diseñadas para limitar el uso del teléfono móvil. Algunas más radicales, como Detox o Blackout, que una vez activadas, te impiden utilizar el teléfono durante el periodo seleccionado, hagas lo que hagas. Otras, como Freedom o Forest, te permiten ser más flexible y simplemente te ayudan a ser consciente del tiempo que pasas mirando la pantalla.

Sea cual sea el objetivo, saber realmente el tiempo que le dedicas a tu teléfono hará que te replantees las cosas. Aunque sea solo un momento, antes de volver a mirar si te han respondido al whatsapp.