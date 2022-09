Profesor valenciano idea diccionario para boomers y se hace viral en Twitter

Vicent Giner, profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativas Aplicadas y Calidad de la Universitat Politècnica de València (UPV), roza ya los 11.000 likes con su divertida propuesta de hacer un "diccionario para boomers" (cincuentones) a través de un hilo de Twitter, que se ha hecho viral.

El martes pasado, antes de comenzar el curso, Giner publicó en su cuenta personal de Twitter un llamamiento a alumnos y profesores con el objetivo de generar un hilo que recogiera las expresiones que el alumnado usa actualmente, según ha informado la UPV.

El "diccionario", que contaba con expresiones como "ni tan mal" (mejor de lo esperado), "dando volteretas" (está ocurriendo algo muy llamativo), "padrea" (vacila), "le renta" (le compensa) o "chill" (tranquilo), ha logrado 11.000 likes, tres millones de impresiones y más de 300 respuestas que han "carrileado" (ayudado a cumplir el objetivo) de Giner.

Me ha sorprendido especialmente que la mayoría de aportaciones han sido positivas, de distinto estilo. Desde gente joven que corregía y explicaba algunas expresiones, a profesores de secundaria que contaban lo que ellos oyen en clase, ha explicado Giner.

Además ha afirmado que esta petición que realizó por redes sociales "se centra en animar a los alumnos a que no tengan miedo a preguntar, igual que he hecho yo en este hilo, no les vamos a poner en evidencia por no saber".