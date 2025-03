Un "problema técnico" elimina la cronología de Google Maps y no todos los usuarios podrán recuperar sus datos

MADRID, 24 (Portaltic/EP)

Google Maps ha eliminado los datos de la cronología de algunos usuarios de este servicio, que no podrán recuperarlos salvo que dispongan de una copia de seguridad en la nube con la que cargarlos de nuevo.

Un "problema técnico" ha resultado en la eliminación de los datos de la cronología de una parte de sus usuarios, es decir, el historial de ubicaciones que permite a recordar los sitios donde se ha estado y las rutas que se han hecho.

Este hecho lo ha confirmado la propia compañía este fin de semana, tanto a través de un comunicado enviado a The Verge como en comunicaciones individuales vía 'email' con los usuarios afectados, como se recoge en foros como Reddit.

En dicho comunicado, Google afirma que "casi todos los usuarios con copias de seguridad cifradas de la Cronología podrán restaurar sus datos", algo que, sin embargo, no podrán hacer quienes "no las tengan activadas", ya que no podrán recuperar sus datos.

La cronología es una característica de Google Maps que se ofrece desactivada por defecto. Quienes la activan pueden elegir guardar una copia de seguridad cifrada (protegida con encriptada de extremo a extremo) desde su dispositivo en su cuenta de Google.

Pero también en su propio dispositivo, un cambio que Google introdujo el año pasado, aunque ello deja sin acceso a esta característica desde la web y no activa por defecto la copia en la nube.