El problema que puede suponer tener un grupo de WhatsApp contigo mismo: pocos se dan cuenta y es fundamental

Desde hace varios años, WhatsApp permite que los usuarios se envíen mensajes a sí mismos a través de un chat como cualquier otro. Disponible desde finales de 2022, esta herramienta permite guardar enlaces y documentos, gestionar tareas a través de listas, etc. Todo sin salir de una aplicación que se utiliza a diario. No obstante, su practicidad esconde un gran defecto. Existe un punto débil que pocos mencionan: la acumulación de anotaciones y su consecuente olvido.

Este chat se integra directamente en la interfaz de la aplicación de WhatsApp. Basta con iniciar un nuevo chat y seleccionar el número de teléfono del dispositivo, que aparece como primera opción con el nombre de "Tú". Así este chat actúa como lugar privado de notas y apuntes, donde poder enviar lo que se quiera: archivos, dejar recordatorios o planificar tareas.

Lo llamativo de este método frente a otras aplicaciones de notas está en su inmediatez: muchos usuarios prefieren anotar rápidamente en el propio WhatsApp antes que depender del correo electrónico y prefieren dejar ahí anotaciones rápidas en lugar de cambiar de app o depender del correo electrónico.

El problema de la “amnesia digital”

Sin embargo, esta función útil tiene un inconveniente inesperado: al tratarse de un simple chat sin ningún tipo de estructura, etiquetas o jerarquías, la mayoría de usuarios terminan olvidando lo que dejaron allí apuntado. Incluso si no se fija el chat, es posible que quede sepultado bajo nuevos chats y, por ende, que no se vuelve abrir nunca más

Este fenómeno tiene nombre: “amnesia digital”, un término que describe la excesiva confianza en los dispositivos para guardar información que hace que se deje de recordar de forma activa. Ocurre con WhatsApp, pero también con las colecciones y carpetas de 'Guardados' en Instagram, TikTok, Facebook, etc. En este caso, WhatsApp se convierte en una especie de cajón de sastre, donde se apuntan cosas... que luego no se buscan. No es posible clasificar mensajes por tipo, ni marcar prioridades, ni establecer recordatorios visibles. Esto limita su funcionalidad y refuerza el olvido.

Ivan Chiosea / Alamy Stock Photo Con frecuencia se olvida aquello que es anotado o guardado en dispositivos móviles.

En la práctica, existen usuarios que crean varios grupos consigo mismos, dependiendo de la temática: "Trabajo", "Ideas", "Hobbies", haciendo uso de la herramienta de 'Fijar chat', para mantenerlo siempre entre los tres más frecuentes (el límite actual de chats fijados), o utilizando emojis específicos para facilitar su identificación.

Pero todas estas prácticas realmente funcionan como simples parches. La función puede ser de gran ayuda, sí… pero no tan bien como podría. Si se utiliza WhatsApp como herramienta principal de comunicación y quieres una forma rápida de guardar algo sin instalar apps adicionales, el chat contigo mismo es útil y ágil. Pero si lo que se quiere es organizarse, no es la mejor opción.

para organizarse, mejor otras soluciones

En definitiva, si se busca algo más permanente y organizado, probablemente sea más útil una app de productividad real. Ejemplos de ello pueden ser Google Calendar, Microsoft OneNote, Slack o Todoist. Porque WhatsApp permite autoenviarse mensajes, eso está claro (y de momento, parece que se queda para para siempre), pero si no se adopta algún hábito para revisar o clasificar lo que se escribe, es muy probable que caiga en el olvido. La función tiene potencial, pero aún necesita madurar.

El chat individual en WhatsApp es una de esas ideas simples que funcionan... hasta que se olvida que existen. Mientras no se integre con sistemas de recordatorios o gestión, su utilidad dependerá enteramente de la disciplina para revisarlo. Una herramienta útil, pero no infalible.