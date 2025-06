La novedad de WhatsApp que va a cambiar para siempre cómo se ve tu nombre en la aplicación: afectará a tu privacidad

WhatsApp siempre ha estado vinculado al número de teléfono móvil de cada usuario, era algo así como una seña de identidad de la aplicación, pero una de las actualizaciones en las que están trabajando en estos momento puede cambiarlo todo por completo. Lo que se quiere incluir en ella es la posibilidad de elegir un nombre de usuario para mejorar la privacidad y que el número de teléfono móvil personal de cada usuario no se comparta al iniciarse un chat (ya sea individual o grupal).

Todos los usuarios que tienen descargado WhatsApp en su móvil saben perfectamente que los perfiles siempre han estado asociados a un teléfono móvil. De hecho, nunca se ha podido configurar la aplicación sin hacer este paso, y este dato era la base de su funcionamiento. Al crear una cuenta, lo primero que hay que hacer para iniciar sesión es introducir un teléfono único y diferente a todos los demás registrados. En ese momento, se conecta automáticamente con la lista de contactos.

cuándo llegarán los nombres de usuario

Con esta actualización se va a cambiar por completo la forma en la que los usuarios interactúan en la plataforma. Además, WhatsApp lleva más de dos años trabajando en ello, y hace mucho tiempo que la aplicación se está preparando para incorporar la novedad. A mediados de 2023, comenzó a hablarse de que se estaban preparando algunos detalles sobre esta opción en una versión todavía muy inicial. No obstante, esa medida nunca llegó a introducirse.

Hasta ahora, porque parece ser que esta opción llegará más pronto que tarde. Todo apunta a que será antes de que termine 2025 y esta información se ha hecho pública gracias a una versión preliminar. La WhatsApp beta 25.17.10.70 para iOS, con la que muchos foros especializados en tecnología han hecho saltar todas las alarmas. En ella se ha descubierto cómo será la interfaz para elegir un nombre de usuario, con lo que se pretende proteger la privacidad del número de teléfono de los usuarios.

Puntos positivos y negativos de esta novedad

La incorporación de los nombres de usuario en WhatsApp va a representar un cambio muy importante en la aplicación, especialmente en lo todo lo relacionado con la privacidad. Sin embargo, aunque a priori parece que la novedad tendría un impacto muy positivo, la función podría llegar a tener tanto ventajas como desventajas que hay que comentar.

En cuanto a los puntos positivos, esta función ofrecería principalmente una mayor privacidad para los números de teléfono personales. Actualmente, es imprescindible compartir tu contacto para que alguien te escriba, pero con esta medida, todos los usuarios podrán intercambiar mensajes sin tener que revelarlo. Algo que ayudaría a proteger la identidad y privacidad de las personas.

Alamy Stock Photo Logo de WhatsApp Web visto a través de una lupa

Además, la función sería ideal para personas que trabajan en determinados entornos laborales. Por ejemplo, los encargados de la atención al cliente de las compañías podrían trabajar con su WhatsApp propio y recibir mensajes de personas que no conocen sin compartir su número.

No obstante, esta función también tiene puntos débiles. Lo más importante y que habría que advertir a todos los usuarios es que los ciberdelincuentes podrían intentar suplantar la identidad de otras personas eligiendo nombres de usuarios similares para hacerse pasar por ellas. Y no solo eso, aunque no hubiera malas intenciones, los nombres de usuarios podrían llevar a confusión siempre que hubiera un parecido razonable. Algo que ya sucede en otras aplicaciones que utilizan un sistema parecido (como Telegram).