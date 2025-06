Google la ha identificado: esta es la aplicación que, por un error técnico, está "destrozando" la batería de tu móvil

Hay una aplicación que está matando la batería de cientos de teléfonos móviles y Google lo sabe. Muchos usuarios suelen quejarse habitualmente de que la batería de su smartphone no aguanta ni medio día. Además, no la mayoría no sabe el motivo exacto, y esta situación puede llegar a ser muy agobiante.

Pues según Google puede que el culpable sea Instagram. Esa aplicación que cientos de miles de españoles utilizan a diario y muchas horas. Al parecer, todo apunta a que hay un fallo que hace que Instagram consuma la batería de los dispositivos, incluso cuando la aplicación no está activa y permanece en segundo plano.

problemas habituales con la batería de los móviles

Uno de los problemas más frecuentes que sucede a los smartphones es el mal funcionamiento de la batería. Ya sea por una duración cada vez más corta o por apagones inesperados, el deterioro de este componente puede deberse a múltiples factores. No obstante, algunos tienen solución y otros son inevitables.

En primer lugar, el paso del tiempo es una causa irremediable. Con cada ciclo de carga, la batería va perdiendo capacidad. Y después de unos 500 ciclos aproximadamente, que pueden alcanzarse en poco más de un año, es bastante común notar una reducción considerable en la autonomía del dispositivo.

Otro factor clave es el uso intenso del dispositivo y algunas aplicaciones, como Instagram, que consumen muchos recursos. Destacan también otras apps como los videojuegos, la navegación GPS o las plataformas de streaming. Todos ellos generan un sobrecalentamiento que acelera el desgaste de la batería. Además, tener muchas de ellas funcionando en segundo plano puede tener como consecuencia agotar la carga más rápido de lo normal.

Las malas prácticas de carga también influyen negativamente. Cargar el móvil toda la noche, usar cargadores no originales o exponer el dispositivo a temperaturas extremas pueden afectar la salud de la batería. (Aunque los smartphones modernos incluyen sistemas de protección, el abuso continuado puede pasar factura).

Sin olvidarnos de los problemas de software, tales como errores en el sistema operativo o aplicaciones mal optimizadas, que también pueden hacer que el teléfono consuma energía sin motivo aparente. En estos casos, algo tan sencillo como una actualización o restauración del sistema podría llegar a solucionar el inconveniente.

MOTIVOS DE ESTE FALLO TÉCNICO

El motivo del fallo es que Instagram accede constantemente a la cámara y al micrófono de los smartphones mientras está en segundo plano. Algunos usuarios han reportado en redes sociales que el móvil se les calienta más de la cuenta o que pierde hasta el 30% de su carga sin una razón aparente, porque en ese momento no se encuentran usándolo.

Google ha confirmado el problema y ha asegurado que ya trabaja conjuntamente con Meta para solucionarlo cuanto antes. Mientras tanto, si los usuarios notan un drenaje fuera de lo normal de la batería, lo que pueden hacer es cerrar Instagram desde la multitarea o incluso desinstalarla de forma temporal.

Algunos expertos en el tema que participan en foros especializados recomiendan incluso acceder a la aplicación desde un navegador externo y no desde la aplicación mientras se resuelve el fallo técnico. Eso sí, cabe destacar que este error no se trata de un error generalizado para todos los usuarios de la red social, tan solo algunos de ellos lo están notando.