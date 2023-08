Nothing presentará un reloj y auriculares a finales de año con su nueva submarca más asequible

MADRID, 3 (Portaltic/EP)

Nothing presentará a finales de año un reloj inteligente y unos nuevos auriculares, pertenecientes a la nueva gama de productos con la que pretende facilitar el acceso a un buen diseño a más usuarios.

El director ejecutivo y cofundador de Nothing, Carl Pei, ha presentado la nueva gama, CMF by Nothing, una marca distinta de la principal que también cuenta con su propio equipo de diseño y desarrollo.

Con esta división, mientras Nothing se centrará en la innovación en el diseño, con productos premium que integran la última tecnología y ofrecen el mejor rendimiento, CMF by Nothing ofrecerá "un diseño limpio y atemporal", con un precio más accesible para más usuarios.

CMF by Nothing presentará sus primeros productos, un 'smartwatch' y unos auriculares, a finales de año, como ha anticipado Pei en la actualización de la comunidad del segundo trimestre.