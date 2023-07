Microsoft continúa su apuesta por la IA con Bing Chat Enterprise, enfocado en la seguridad de los datos de empresas

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

Microsoft continúa impulsando la Inteligencia Artificial (IA) como una "herramienta transformadora" para los clientes y socios, por lo que ha presentado Bing Chat Enterprise, un servicio destinado al fortalecimiento de la seguridad y la protección de los datos de las empresas cuando utilizan herramientas de IA en el buscador.

Así lo ha anunciado la compañía dirigida por Satya Nadella en el marco de su evento Microsoft Inspire, donde se han presentado más soluciones impulsadas por esta tecnología, así como su expansión a nuevos productos y servicios, entre otras novedades.

La compañía presentó la nueva versión de su motor de búsqueda Bing en el mes de febrero, que trabaja con la IA sustentada por el 'chatbot' ChatGPT. Entonces, comentó que esta actualización nacía con el objetivo de ofrecer respuestas "más completas", una nueva experiencia de chat, y la capacidad para generar contenido.

Microsoft ha presentado ahora su nuevo servicio Bing Chat Enterprise. Se trata de una nueva herramienta de chat impulsada por IA, que está diseñada para ofrecer mayor seguridad y protección a los datos de las empresas con respecto a su uso en productos de IA generativa.

Según la compañía, Bing Chat Enterprise se ha desarrollado teniendo en cuenta la preocupación creciente de empresas y organizaciones, que consideran que sus datos quedan desprotegidos al utilizar su nuevo buscador. Con esta solución, las herramientas dispondrán de una forma de trabajar con tecnología de IA manteniendo la protección de sus datos comerciales.

Bing Chat Enterprise mantiene protegidos, por tanto, los datos de usuarios y empresas y evita que no se filtren fuera de la organización. "Puede estar seguro de que los datos de chat no se guardan, Microsoft no tiene acceso a ellos y no se usan para entrenar a los modelos", detalla la desarrolladora en su web.

Esta herramienta para organizaciones es accesible "donde quiera que Bing Chat sea compatible" y brinda acceso administrado a mejores respuestas, mayor eficiencia y nuevas formas de ser creativos, tal y como han subrayado desde Microsoft.

Tras la presentación de Bing Chat Enterprise, Microsoft ha detallado que ya está disponible su versión preliminar y, además, ha señalado que se incluirá en planes selectos de Microsoft 365 E5, E3, Business Premium y Business Standard, sin ningún coste adicional.

Igualmente, Microsoft también pondrá a disposición Bing Chat Enterprise como una suscripción independiente "en el futuro" por cinco dólares al mes (alrededor de 4,46 euros al cambio actual).

BÚSQUEDA CON IMÁGENES EN BING CHAT

Microsoft también ha presentado novedades para Bing Chat. En concreto, una función que posibilita la búsqueda de información con imágenes. Se trata de 'Visual Search' y permite que los usuarios cuelguen imágenes en la web y busquen contenido relacionado.

Esta característica agrega capacidades multimodales a Bing Chat aprovechando el modelo GPT-4 de OpenAI. Con ello, Bing es capaz de comprender el contexto de una imagen, interpretarla y responder a preguntas al respecto.

Por ejemplo, los usuarios podrán preguntar sobre la arquitectura de un edificio adjuntando una fotografía del mismo, o conseguir una receta gracias a una imagen que muestre qué alimentos hay en la nevera.

Microsoft está comenzando a implementar 'Visual Search' en la versión de Bing Chat para escritorio y la aplicación móvil. Asimismo, también ha detallado que continúan trabajando para llevar esta función a Bing Chat Enterprise.

MICROSOFT 365 COPILOT COSTARÁ 30 DÓLARES

Por otra parte, Microsoft también ha aprovechado el evento Inspire para adelantar los precios, que tendrá su servicio Microsoft 365 cuando se lance oficialmente para los clientes y empresas, que estará disponible por 30 dólares al mes por cada usuario para los servicios de Microsoft 365, E3, E5 y Business Premium.

La tecnológica presentó Microsoft 365 Copilot en marzo, cuando indicó que había integrado Copilot en su conjunto de aplicaciones de productividad para "transformar el trabajo" con los últimos modelos de lenguaje. Esta tecnología de IA combina el poder de los grandes modelos de lenguaje, incluido GPT-4, con las aplicaciones y datos comerciales, para hacerlos accesibles a través del lenguaje natural.

En este sentido, Microsoft ha detallado que Microsoft 365 Copilot costará 30 dólares mensuales por cada usuario (26,75 euros al cambio). No obstante, se ha de tener en cuenta que este precio no incluye la mensualidad habitual de la suite de Microsoft. Es decir, además de los 11,70 euros mensuales que se han de pagar por el plan Microsoft 365 Empresa Estándar, habría que añadir alrededor de 26 euros por la implementación de Copilot en el sistema. En este sentido, introducir la IA en los productos de Microsoft para empresas tendrá un precio de más o menos 40 euros por usuario al mes.

Con Copilot dentro de los programas de ofimática de Microsoft, la compañía ofrece "miles de habilidades", con capacidad para ofrecer respuestas a las cuestiones planteadas por el usuario a partir de los datos que obtenga de sus documentos, correos electrónicos, calendario, chats, reuniones y contactos.

De hecho, lo esencial de Microsoft 365 Copilot es que estará integrado en las aplicaciones de uso diario para los trabajadores y empresas, consiguiendo ayudar al usuario en funciones como ser creativo en Word, analizar datos en Excel, diseñar presentaciones en PowerPoint, clasificar la bandeja de entrada en Outlook o, incluso, resumir reuniones en Teams.

De este modo, la inteligencia artificial reunirá todo ello en un solo contexto de trabajo con respuestas "más ricas, más relevantes y más procesables a las preguntas", tal y como detalla la compañía.