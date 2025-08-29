COPE
Microsoft avisa de un fallo en Europa en Outlook que está retrasando el envío de correos electrónicos para algunos usuarios

Según han reportado a COPE varios usuarios, se están produciendo retrasos de más de 45 minutos en el envío de mails desde Outlook

Microsoft avisa de un fallo en Europa en Outlook que está retrasando el envío de correos electrónicos para algunos usuarios.  Según informa la compañía en su cuenta de Twitter, "están investigando un problema en Europa que podría causar retrasos en el envío y la recepción de correos electrónicos por parte de algunos usuarios". 

Para más información, la empresa ha remitido a sus usuarios a consultar "el error EX1144276". 

 Según informa Dailymail el problema ha generado "más de 600 informes en Down Detector". 

"De los usuarios que informaron problemas, el 50 % afirmó no recibir correos electrónicos, mientras que el 31 % tuvo dificultades para enviarlos", explica este medio.   

Outlook es un servicio de correo electrónico usado por millones de personas en todo el mundo.

