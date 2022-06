Medios sociales: Twitter trabaja en una suscripción para recibir notificaciones de los resultados de búsqueda

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter trabaja en una nueva función que permite a sus usuarios suscribrise a los resultados de una búsqueda concreta y recibir notificaciones cuando se publiquen 'tuits' sobre ella.

La red social está desarrollando una nueva función basada en los resultados de búsqueda, que recibe el nombre de 'Search Subscribe' (Suscripción a búsqueda), como ha adelantado el desarrollador de Android y colaborador de 9to5Google, Dylan Roussel, en su cuenta personal de Twitter.

'Search Subscribe' aparece representada como una campana junto a la palabra introducida en la barra de búsqueda. El usuario solo tendrá que hacer clic sobre ella para activar la suscripción

La nueva función permite al usuario suscribirse a una búsqueda y, posteriormente, recibir notificaciones de 'tuits' que incluyan la palabra o palabras buscadas en un primer momento.

Twitter is working on a feature allowing you to subscribe to search results. Once subscribed, you'll receive push notifications for Tweets about your search query! ?? pic.twitter.com/plTlt484oN

Esta característica es por el momento exclusiva de la Alpha de la aplicación de Twitter, según apunta el medio The Verge, y aún se desconoce su fecha de lanzamiento entre la totalidad de usuarios.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.