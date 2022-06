Medios sociales: Twitter renombra Articles como Notes, que llegará "pronto" para publicar contenidos en formato artículo

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter apura el lanzamiento de una nueva función, Twitter Notes, anteriormente conocida como Articles, que permitirá la publicación de contenidos más extensos en formato artículo y llegará "pronto", según la propia red social.

Esta nueva característica fue avistada el pasado mes de febrero por la experta en ingeniería inversa, Jane Manchun Wong. En aquel entonces, la función era conocida como Twitter Articles, aunque su propuesta era la misma que Twitter Notes.

Twitter Notes permitirá publicar artículos con textos de formato enriquecido y soporte multimedia, según indicaba esta experta en mayo. Para ello, ofrecerá una barra de herramientas en la parte superior con opciones similares a las del editor de un blog, como cambiar la tipografía, insertar enlaces o el recuento de palabras.

Twitter Article looks pretty polished at this stage pic.twitter.com/oAc6LXCKOy

Para un mayor soporte visual, Twitter Notes admitirá la publicación de un GIF, un vídeo o hasta cuatro imágenes. Además, también permitirá insertar tuits para retroalimentar el tráfico de la plataforma. La experta también avistó un modo 'Focus', que consiste en expandir el artículo para que ocupe la pantalla completa y oculte las barras laterales a ojos del usuario.

El investigador de aplicaciones Nima Owji señaló el pasado mes de abril que Twitter Notes es capaz de guardar los artículos publicados y los borradores, a los que se puede acceder a través de una interfaz.

#Twitter keeps working on the Twitter Article feature. This is gonna be the list of your articles. https://t.co/K2lD65xbAzpic.twitter.com/FyIzzMuliH ? Nima Owji (@nima_owji) April 8, 2022

A la hora de publicar uno de estos artículos en Twitter Notes, el investigador destacó que el usuario puede elegir si quiere que se publiquen o no automáticamente en su 'feed', además de hacerlo en su Círculo o Comunidades dentro de la plataforma.

Los artículos de Twitter Notes pueden también disfundirse dentro de la propia red social mediante 'retuits' o enviando a través de un mensaje directo su enlace, que puede ser compartido de igual manera en otras plataformas, como el correo electrónico.

Twitter Notes estará disponible desde el perfil del dueño de una cuenta justo a la derecha del apartado de 'Tuits y respuestas', según ha confirmado al portal especializado TechCrunch la firma Watchful.ai.

Esta propuesta se presenta como una ampliación de los hilos de la plataforma, que fueron introducidos en 2017. Desde entonces, se han convertido en una herramienta popular que, al mismo tiempo, ha suscitado la creación de cuentas de 'bots' que unifican todos los 'tuits' de un hilo en un único espacio.

Dichas cuentas buscan ofrecer una mejor experiencia de lectura al usuario, que es precisamente parte de la razón de ser de Twitter Notes más allá de proporcionar un lienzo en blanco aún más grande para los pensamientos e ideas.

Actualmente, Twitter Notes está en pruebas con usuarios seleccionados por la plataforma de cara a su lanzamiento, que tendrá lugar "pronto" según declaraciones de la red social al medio estadounidense.

