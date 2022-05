Medios sociales: Twitter permitirá incluir vídeos e imágenes en una misma publicación

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter está desarrollando nuevas opciones de publicación en la versión de la aplicación para Android, de las que destaca una característica que permite incluir vídeos e imágenes en un mismo 'tuit'.

Esta característica ha sido advertida por el colaborador de 9to5Google Dylan Roussel, que ha encontrado nuevas funcionalidades en la aplicación, entre las que se encuentra la opción de agregar un estado en el perfil.

En este caso, las opciones habilitadas en el menú 'Unirse al estado' y 'Descubrir estado' sugieren que podría ser un elemento más para aconocer nuevos perfiles o publicaciones.

Por otra parte, este desarrollador ha comprobado que Twitter trabaja en un nuevo formato de publicación que permite combinar vídeos e imágenes en un mismo 'tuit' en la versión para Android.

Actualmente, los usuarios pueden incluir una galería de hasta cuatro imágenes o bien un único vídeo en una publciación, pero no tienen la posibilidad de combinar ambos formatos.

Status in @Twitter are becoming really interesting! https://t.co/VV93inbtyypic.twitter.com/51f3cc0SHr

Además de estas dos nuevas características, Roussel ha detallado que la compañía trabaja en la implementación de un sistema de premios que permitirá a los usuarios otorgar menciones a los 'tuits', que quedarán a la vista de todos los usuarios.

De este modo, todos los miembros de Twitter podrán saber cuántos premios ha logrado una publicación, al igual que sucede en la plataforma Reddit.

Desde 9to5Google han sugerido que esta característica podría formar parte de las ventajas del servicio de suscripción premium Twitter Blue o podría suponer una nueva forma de monetización para la red social.

