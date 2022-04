Medios sociales: Twitter guardará un historial de cambios de los tuits modificados

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La red social Twitter guardará un historial en el que queden reflejados cada uno de los cambios que se hayan realizado en los 'tuits' modificados después de haber sido publicados.

La compañía anunció hace unos días que estaba trabajando en una herramienta para editar las publicaciones, una de las peticiones más solicitadas por parte de los usuarios en los últimos años.

Entonces, indicó que su prioridad era la de proteger la integridad de las conversaciones públicas para evitar su uso indebido, que llegaría a lanzarla "en los próximos meses" y que comenzaría a probarla en Twitter Blue.

Hace unos días, el desarrollador experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi localizó un botón de edición de 'tuits' entre las opciones de estos. Este permite modificar el texto y actualizarlo para ofrecer una versión nueva de la publicación en la red social.

#Twitter is working on the edit button ?? pic.twitter.com/684nQ5bhnF ? Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 15, 2022

#Twitter is working on the edit button ?? pic.twitter.com/684nQ5bhnF

Más recientemente, la ingeniera Jane Manchun Wong ha descubierto que esta función de edición de 'tuits' vendrá acompañada por un historial en el que se van registrando cada uno de estos cambios.

"Parece que el enfoque de Twitter para editar un 'tuit' es inmutable, ya que en lugar de modificar el texto del 'tuit' dentro del mismo (es decir, la misma ID), vuelve a crear uno nuevo con el contenido modificado", ha puntualizado en esta red social.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Looks like Twitter’s approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re–creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit ? Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 16, 2022

Looks like Twitter’s approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re–creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit

Con esta opción, la plataforma busca evitar el uso indebido de la opción de edición de 'tuits' y la desinformación. Los usuarios serán conscientes de las modificaciones que se han hecho en estas publicaciones y sabrán si sus creadores solo han corregido alguna errata o si han alterado sus 'tuits' completamente.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.