Medios sociales: Twitter desarrolla un botón para desactivar y gestionar las menciones en la plataforma

Twitter está desarrollando una nueva funcionalidad en el apartado de 'Menciones', que permitirá a los usuarios activarlas o desactivarlas y elegir quién les puede etiquetar en las publicaciones en caso de haberlas habilitado.

La compañía anunció en abril que había puesto en marcha 'Unmentioning', una característica que entonces estaba en fase de pruebas y permitía desetiquetarse de los 'tuits' y bloquear menciones indeseadas.

Fue en julio cuando la compañía introdujo este botón en todas las cuentas de la red social e indicó que estaría disponible para todos los dispositivos, esto es, tanto para móviles con sistema operativo iOS como Android.

La experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong ha descubierto ahora que Twitter está probando una función con la que los usuarios podrán controlar sus menciones, si se les puede etiquetar o no en las publicaciones y quién puede hacerlo, esto es, otras personas que no les siguen o las que sí figuran como 'followers' de su cuenta.

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70

Wong ha advertido esta característica en el apartado de 'Menciones', donde la plataforma de 'microblogging' indica que se pueden controlar estas etiquetas tanto en 'tuits' como en respuestas a las publicaciones.

En este espacio se integra el botón 'Permite que otros te mencionen', que se puede desactivar, ya que viene activada de forma predeterminada. Si se escoge la segunda opción, estos usuarios no podrán ser mencionados en ninguna publicación ni tampoco en hilos de respuestas.

En este primer apartado la red social también indica que las cuentas que los usuarios hayan bloqueado previamente en la plataforma no podrán mencionarles bajo ninguna circunstancia.

Una vez se haya decidido si activar o desactivar esta opción, la plataforma ofrece dos alternativas a elegir, 'Cualquiera te puede mencionar' y 'Solo te pueden mencionar las personas a las que sigues'.

Esta limitación sigue a otras restricciones impuestas por Twitter en los últimos meses, ya que en agosto de 2020 introdujo la opción de elegir quién puede responder a una conversación que se haya iniciado en la plataforma.

Meses después, en julio de 2021, introdujo una opción para que los usuarios pudiesen escoger qué cuentas permiten que respondan a sus tuits una vez hayan sido publicados.

Acceder a esta configuración es posible haciendo clic en el icono de opciones de tres puntos, disponible junto a cada publicación, con la opción 'Cambiar quién puede responder'.

