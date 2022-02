Medios sociales: Twitter añade atajos a los mensajes directos en los tuits de la línea de tiempo

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter ha introducido una función que permite que los usuarios puedan acceder a los mensajes directos a través de un atajo situado en las publicaciones de la línea de tiempos, para facilitar el inicio de las conversaciones.

La función está orientada a las situaciones en las que un usuario "quiere responder directamente al autor de un 'tuit'", mediante un atajo con un nuevo botón, directamente desde de la línea de tiempos de la plataforma.

La nueva característica se está probando actualmente entre un número reducido de usuarios de la aplicación de Twitter en móviles con sistema operativo iOS, que han comenzado a ver el nuevo botón de mensajes directos en los 'tuits'.

For when you want to reply directly to a Tweet's author, we're making it easier to DM them from your timeline to start a conversation.Now testing a DM icon on Tweets with some of you on iOS.

Varios usuarios de Twitter han manifestado sus preocupaciones a la plataforma sobre la nueva función, ya que temen que suponga un problema de seguridad y que facilite el contacto de acosadores mediante los mensajes directos, algo que ahora requiere el paso adicional de acceder al perfil del autor.

Twitter ha asegurado que el nuevo atajo busca "hacer más fácil interactuar con un 'tuit'" de una forma alternativa a responder con un 'tuit' público, algo que puede ser "desalentador", según la plataforma.

La red social ha recordado que en caso de que un usuario reciba mensajes directos no deseados, puede limitar qué cuentas pueden escribirles en estos chats desde la configuración, bloquear el perfil o reportar mensajes que infrinjan las normas.

