Medios sociales: Tinder crea Modo Festival, una herramienta para conocer gente antes de asistir a espectáculos

Tinder ha creado una nueva herramienta llamada Modo Festival que sirve para conocer e interactuar con posibles asistentes a un evento, como un concierto o un festival de música, antes de que este tenga lugar.

La compañía se ha asociado con Live Nation y otros productores de eventos AEG Presents y Superstruct Entertainment para introducir esta función de cara a la época de festivales de este verano, según ha informado en un comunicado remitido a Europa Press.

Para determinar la importancia que tiene el hecho de conocer a posibles amistades o parejas antes de un festival, Tinder se ha basado en los resultados de una encuesta realizada en Estados Unidos por The Harris Poll entre solteros de 18 a 39 años.

Así, ha destacado que, según este estudio, el 75 por ciento de ellos está de acuerdo en que conectar con alguien 'online' antes de quedar en persona aliviaría parte de la presión de causar una buena impresión.

Eso se suma a que casi uno de cada tres solteros planea asistir a un festival de música o a un concierto este año, lo que podría animarles a utilizar el Modo Festival para conectar a través de intereses compartidos.

Los usuarios de la aplicación podrán encontrar esta herramienta en el espacio 'Explorar' y seleccionar a cuál de los festivales de música con los que Tinder ha iniciado esta colaboración planean asistir.

De esa manera, podrán conocer gente desde un mes antes de que comience el espectáculo. Además, Tinder ha añadido otra opción llamada Festival Goers, para que también conecten los amantes de la música en general y los usuarios que no encuentren en el festival al que van a acudir en el listado propuesto por la aplicación.

El Modo Festival se extenderá a los miembros de la comunidad a nivel global en las próximas semanas, quienes podrán conocer los diferentes festivales para conocer gente.

Por el momento, el Sónar figura como el único evento de España en esta lista, en el que también se presentan otros festivales como Bonnaroo, The Governors Ball, Lovers & Friends o Hard Summer de Estados Unidos, así como Falls Festival, Festival X y Splendour in the Grass de Australia.

Lollapalooza Paris y We Love Green Festival de Francia, Lollapalooza Berlin y Parookaville de Alemania, Sziget Festival (Hungría), Palmesus (Noruega), Lollapalooza Stockholm (Suecia), Vunzige Deuntjes Festival y Milkshake (Países Bajos) y All Points East y American Express presents BST Hyde Park (Reinno Unido) completan la relación de espectáculos que ofrece Modo Festival.

