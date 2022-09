Medios sociales: TikTok añade el botón 'no me gusta' para los comentarios

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

TikTok ha introducido en la red social el botón que permite indicar 'No me gusta', que está ya disponible a nivel global con el fin de relegar los comentarios que los usuarios consideren como irrelevantes o inapropiados.

El nuevo botón 'No me gusta' ha empezado su despliegue para toda la base de usuarios de la red social, como una herramienta más de moderación, que ayudará a la plataforma a descubrir potenciales contenidos con spam, troleos o discurso del odio.

Los usuarios podrán indicar que un comentario les parece inapropiado o irrelevante marcandoel botón con el pulgar hacia abajo, o desmarcarlo si cambian de idea, como recogen en Engadget. En cualquier caso, el recuento de los 'no me gusta' no será público para evitar el acoso o los ataques dirigidos organizados por grupos de usuarios.

El 'No me gusta' se probó en primera, junto con nuevas notificaciones dirigidas a los creadores, para sepan que existen controles en la plataforma que permiten filtrar, bloquear y eliminar comentarios.

