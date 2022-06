Medios sociales: Snap trabaja en Snapchat Plus, un servicio de suscripción con ventajas exclusivas y acceso anticipado a nuevas funciones

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Snap trabaja en un servicio de suscripción de pago al que llama Snapchat Plus, que ofrecerá a sus usuarios acceso anticipado a nuevas funciones que se implementen en la aplicación y otras ventajas exclusivas.

Este nuevo servicio ha sido adelantado por la portavoz de Snap, Liz Markman, en declaraciones al medio especializado The Verge. Markman ha reconocido que la compañía está llevando a cabo "testeos internos" de Snapchat Plus, que aún están en una fase temprana de desarrollo.

La portavoz describe esta iniciativa como "un nuevo servicio de suscripción para 'snapchatters'". Además, adelanta que incluirá funciones "experimentales y exclusivas" de acceso anticipado.

#Snapchat is working on a subscription plan called Snapchat+ ???? Snapchat+ gives you access to exclusive, experimental and pre–release features such as the ability to pin ?? the conversation with your Best Friend, the access to custom Snapchat icons, a special badge, etc... pic.twitter.com/VrMbyFlFvI ? Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022

#Snapchat is working on a subscription plan called Snapchat+ ???? Snapchat+ gives you access to exclusive, experimental and pre–release features such as the ability to pin ?? the conversation with your Best Friend, the access to custom Snapchat icons, a special badge, etc... pic.twitter.com/VrMbyFlFvI

El experto en ingeniería inversa, Alessandro Paluzzi, en su cuenta de Twitter, ya ha concretado algunas de las nuevas características que adelanta Markman. Una de estas ventajas permite al suscriptor fijar el chat de su elección como su '#1BFF' (Best Friends Forever, es decir, mejores amigos para siempre).

Snapchat Plus también experimenta con dar a sus suscriptores acceso al paradero de sus amistades en las últimas 24 horas. Paluzzi matiza que esta función solo estará disponible si han compartido previamente su ubicación con el usuario.

Otras de las características que testea Snapchat Plus es diferenciar a sus suscriptores con una insignia, además de darles acceso a iconos exclusivos y poder visualizar cuántos amigos han revisitado sus historias.

Paluzzi también ofrece un primer vistazo a los precios provisionales de Snapchat Plus. El servicio de suscripción plantea un pago de 4,59 euros al mes, de 24,99 euros por seis meses y de 45,99 euros al año. Además, se ofrece una semana gratis de prueba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando.