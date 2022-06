Medios sociales: Meta planea cerrar la herramienta de rastreo CrowdTangle, según Bloomberg

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Meta planea cerrar CrowdTangle, una herramienta de Facebook que facilita el seguimiento, el análisis y la información de lo que sucede con el contenido público en las redes sociales.

Habitualmente, periodistas, medios de comunicación y otras organizaciones utilizan este servicio gratuito que compró en 2016 la compañía para descubrir tendencias, comprender cómo se difunde el contenido público y comparar el rendimiento de cuentas públicas.

La compañía ha ido reduciendo el soporte de este producto y se espera que acabe por retirarlo por completo a finales de este año, según ha publicado Bloomberg basándose en declaraciones de la portavoz de Meta, Erin McPike.

McPike habría dicho que la compañía seguirá apostando a los investigadores para desarrollar herramientas "aún más valiosas para ellos" y que CrowdTangle seguiría funcionando, al menos, durante las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo mes de noviembre.

En este sentido, conviene mencionar que hace unos meses la compañía explicó cómo empleaba sus herramientas para conocer cuáles son los contenidos más vistos en su red social, entre las que destacó precisamente CrowdTangle.

Entonces, el vicepresidente de Análisis y director de Marketing de Facebook, Alex Schultz, indicó que la empresa se estaba asociando con un grupo de investigadores de varias universidades para compartir más datos sobre el alcance de las publicaciones durante el ciclo de elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La validez de CrowdTangle en estos comicios ha sido uno de los aspectos más destacados por investigadores y profesionales de la información, que han coincidido en que debe existir una herramienta alternativa viable, en caso de que Meta retire la actual.

No proporcionarla "limitaría significativamente" la capacidad de los investigadores para ayudar a otros profesionales a contrarrestar la desinformación en tiempo real y podría tener como resultado la manipulación, según ha comentado la profesora asociada de la Univesidad de Washington y cofundadora del Center For An Informed Public, Kate Starbird.

Según Bloomberg, los investigadores confían en que la permanencia de esta herramienta no solo podría evitar las denominadas 'fake news', sino también hacer que las empresas reaccionen acerca del contenido dañino que publican.

ERRORES EN LOS ÚLTIMOS MESES

A pesar de que la portavoz de la compañía haya puntualizado el mantenimiento de CrowdTangle, que "sigue siendo la misma que se utilizó en las elecciones de 2020", algunos investigadores han reportado errores en su uso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según fuentes cercanas a la empresa consultadas por Bloomberg, esto podría deberse a que Meta habría comenzado a cerrar CrowdTangle en febrero.

La compañía habría detenido esta acción debido al acuerdo anunciado en torno a la nuevaLey de Servicios Digitales (DSA), que pretende regular el contenido 'online' y fomentar la transparencia.

El citado medio anuncia, por otra parte, que el equipo de desarrollo de CrowdTangle se disolvió en verano de 2021 y sus empleados o bien renunciaron o bien fueron reubicados en otras áreas de Meta.

Asimismo, esta rescindió una subvención de 40.000 dólares destinada a dos socios de investigación en un proyecto destinado a utilizar los datos recopilados por CrowdTangle para entender el debate público en torno a la pandemia.

Con ello, Bloomberg señala que en enero de este año, Meta detuvo la creación de nuevos usuarios mientras resolvía lo que, según dijo, eran limitaciones de personal. Equipo humano que tampoco habría ampliado en este tiempo.

Por otra parte, subraya que en los últimos 16 meses no se han añadido nuevas funciones al servicio, una anomalía, ya que antes de la disolución de su área de desarrollo se lanzaban actualizaciones varias veces al mes.

Finalmente, fuentes relacionadas con Meta han vaticinado que lo más probable es que Facebook lance una herramienta que imite algunas características de CrowdTangle, pero que no disponga de todas sus capacidades originales.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando.