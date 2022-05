Medios sociales: Las fotos y vídeos del 'feed' de Instagram empezarán a ocupar más espacio en la pantalla

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, ha anunciado que las fotos y vídeos del 'feed' de la red social empezarán a ocupar más espacio en la pantalla de los dispositivos para aprovecharla de forma más eficiente.

Instagram llegó al mercado el 6 de octubre de 2010. Por aquel entonces, los dispositivos en los que estaba presente integraban configuraciones de cámaras y pantallas con resoluciones más pobres en comparación con las actuales.

La red social se ha propuesto renovarse e ir de la mano de los dispositivos en los que sigue estando muy vigente como una de sus plataformas más populares. Mosseri ha explicado en Twitter que actualmente los vídeos de Instagram están más integrados en los hogares de sus usuarios y que el contenido en ella compartido es más "inmersivo".

?? Testing Feed Changes ??We're testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed. If you're in the test, check it out and let me know what you think. ???? pic.twitter.com/dmM5RzpicQ ? Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022

?? Testing Feed Changes ??We're testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed. If you're in the test, check it out and let me know what you think. ???? pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

Por ello, Mosseri ha anunciado que la compañía empezará a probar con ceder a las fotos y vídeos del 'feed' un mayor espacio y protagonismo para aprovechar mejor la pantalla. Este "experimento" se prolongará durante varias semanas que aprovecharán para recabar las impresiones y comentarios de los usuarios.

Mosseri afirma que Instagram pretende reforzar la experiencia móvil de la red social apostando por un nuevo modo de visionado que, como ya han demostrado otras plataformas como TikTok, puede ser también atractivo para el usuario.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado