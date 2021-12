Medios sociales: Instagram recuperará el orden cronológico en el 'feed' de publicaciones

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Instagram trabaja en una nueva opción que permitirá cambiar la disposición de las publicaciones de su 'feed', que hasta ahora se podían visualizar según los algoritmos de personalización basados en la experiencia de los usuarios, de modo que podrán ver las publicaciones de las cuentas que siguen en orden cronológico inverso.

Según ha indicado la red social a través de Twitter, con una próxima modificación busca que los usuarios puedan decidir qué publicaciones desean ver en la parte superior de sus 'feeds', una opción que ya habrían comenzado a trabajar a través de 'Favoritos'.

Con 'Favoritos', los usuarios podrán seleccionar las cuentas de sus amigos o creadores predilectos para destacar en el 'feed'sus últimas novedades cada vez que acceden a la red social. A ello se unirá otra opción para ver las publicaciones de la gente que siguen en orden cronológico, precisamente la configuración que despareció cuando introdujeron el algoritmo del 'feed' en 2016.

A través de Twitter, Instagram ha indicado que busca que los usuarios puedan decidir lo que más les interesa, sin tener en cuenta los algoritmos que utiliza para personalizar la experiencia, y ha señalado que buscan proporcionar más opciones para sus usuarios.

"Queremos dejar claro que estamos creando nuevos formatos, proporcionando a los usuarios más opciones para que puedan decidir lo que más les conviene, sin obligar a todo el mundo a cambiar a un orden cronológico", ha apuntado la red social desde la cuenta Instagram Commons.

Por el momento, la compañía no ha revelado más detalles sobre esta modificación, aparte de las dos opciones en las que trabajan, y ha añadido que a principios del próximo año desvelarán novedades acerca de este cambio.

Fue el pasado mes de junio cuando el director de la red social, Adam Mosseri, detalló el funcionamiento de los algoritmos, con los que comenzó a trabajar años después de lanzarse esta red social en 2010. En sus inicios, Instagram funcionaba con un orden cronológico inverso, de modo que los usuarios podían visualizar las publicaciones con el orden con el que las habían publicado los perfiles que seguían.

Con el crecimiento de la plataforma, en 2016 los usuarios no veían el 70 por ciento de las publicaciones, y se perdían casi la mitad de contenido de sus amigos más cercanos, según detalló Mosseri. De este modo, la red social comenzó a utilziar una serie de algoritmos para personalizar su experiencia.

We want people to have meaningful control over their experience. We’ve been experimenting with Favorites, a way for you to decide whose posts you want to see higher up, and we’re working on another option to see posts from people you follow in chronological order. ? Instagram Comms (@InstagramComms) December 8, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

We want people to have meaningful control over their experience. We’ve been experimenting with Favorites, a way for you to decide whose posts you want to see higher up, and we’re working on another option to see posts from people you follow in chronological order.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.