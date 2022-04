Medios sociales: Instagram cambia su algoritmo para dar más visibilidad a los creadores originales de contenido

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Instagram ha anunciado el cambio de su algoritmo para priorizar las publicaciones de creadores originales de contenido y otorgarles "todo el crédito que merecen" en la plataforma, junto a otras novedades en las etiquetas que les ayudarán a ganar relevancia.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, ha anunciado en su perfil de Twitter que los creadores de contenido son "tan importantes en el futuro de Instagram" que su aplicación quiere asegurarse de darles visibilidad.

Mosseri explica que aquellos que creen algo "desde cero", en lugar de compartir lo que ha hecho otra persona, deberían obtener "todo el crédito que merecen". Por ello, la red social ha cambiado su algoritmo para priorizar en apartados como 'Reels' los vídeos que no contengan marcas de agua de terceros ni procedan de aplicaciones externas, como TikTok.

?? New Features ??We’ve added new ways to tag and improved ranking: – Product Tags– Enhanced Tags – Ranking for originality Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr

El jefe de Instagram también ha recordado otras medidas implantadas recientemente y encaminadas a potenciar los contenidos originales, como el etiquetado de marcas y productos, que ahora puede usar toda la base de usuarios de la aplicación.

También han mejorado las etiquetas personales para que los usuarios de la red social puedan darse a conocer a través de ellas. Para hacerlo, se permitirá editar la cuenta para añadir categorías en ella basadas en sus profesiones y actividades.

Estas categorías aparecerán junto al nombre del usuario que ha sido etiquetado en una publicación para ayudarle a ganar relevancia en la plataforma, de tla forma que, junto a su nombre, se indicarán también características como 'fotógrafo', 'raper' o 'estilista de moda'.

