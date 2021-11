Medios sociales: Estos son los fabricantes que tendrán soporte para los colores dinámicos de Material You con Android 12

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Android 12 introduce capacidades dinámicas de color que responden al fondo de pantalla que haya elegido el usuario para ajustar el resto de elemento con una paleta a juego. Esta novedad forma parte de las opciones de personalización que introduce Material You, el nuevo lenguaje de diseño de la compañía tecnología.

Inicialmente, los colores dinámicos iban a estar disponibles solo para los dispositivos Pixel de Google, pero la incorporación de Material You en Android Open Source Project (AOSP), la versión de código abierto del sistema operativo, abrió la puerta a su implementación en modelos de otros fabricantes.

Una confirmación de código de la biblioteca de los componentes de Material, disponible en GitHub, recoge el listado de los fabricantes que contarán con soporte para los colores dinámicos. Se trata de Oppo, realme, OnePlus, vivo, Xiaomi, Motorola, Itel, Tecno Mobile Limited, Infinix mobility limited, HMD Global, Sharp, Sony, TCL, Lenovo, Google y Robolectric.

Lo que no se indica en este listado es cuándo empezarán estas marcas a implementar los colores dinámicos en sus respectivos teléfonos móviles. Samsung, por su parte, ha introducido en su 'software' One UI 4 capacidad similares a las que muestra Material You, incluido un tema dinámico que ya aparece en la beta.

