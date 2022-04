Medios sociales: Elon Musk propone un Twitter Blue más barato y pagos en dogecoin

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Elon Musk ha propuesto una serie de cambios para Twitter Blue, el servicio de suscripción premium de la red social, que van desde integrar el pago con dogecoin hasta bajar su precio, adaptado al nivel adquisitivo de cada mercado.

Musk, que se ha convertido recientemente en el mayor accionista de Twitter, lleva semanas pidiendo la opinión de los usuarios de la red social en busca de posibles cambios. El fundador y consejero delegado de Tesla y SpaceX, ha expresado también sus deseos desde su cuenta en la plataforma.

Uno de ellos es bajar el precio de Twitter Blue, el servicio de suscripción mensual de la red social, desde los 3 a los 2 dólares, pero pagando 12 meses por adelantado. La cuenta sería además suspendida sin derecho al reembolso en caso de que su usuario la utilizase para una estafa o spam.

Price should probably be *$2/month, but paid 12 months up front & account doesn't get checkmark for 60 days (watch for CC chargebacks) & suspended with no refund if used for scam/spam ? Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2022

Otra de las ideas de Musk es dar la etiqueta de verificado a todos los usuarios de Twitter Blue. El objetivo de esta medida es hacer que los ejércitos de bots, que son uno de los grandes problemas de la red social, "sean demasiado caros de mantener".

Musk también propone que, en caso de pagar los doce meses de Twitter Blue por adelantado, solo se entregue el verificado a una cuenta 60 días después de entrar en el servicio de suscripción.

Maybe even an option to pay in Doge? ? Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2022

Exactly. It would massively expand the verified pool & make bot armies too expensive to maintain. ? Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2022

El coste de la suscripción de Twitter Blue debe ser "proporcionado" respecto a las capacidades adquisitivas y la divisa local. En este punto, Musk ha preguntado si sería buena idea "incluso una opción para pagar en Doge", en referencia a la criptodivisa.

Twitter Blue fue lanzado el pasado mes de junio de 2021 y, a día de hoy, está solo disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

