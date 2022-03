Medios sociales: Desaparecen Boomerang e Hyperlapse de Instagram de las tiendas de aplicaciones

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Las aplicaciones de vídeo en bucle Boomerang y 'timelapse' Hyperlapse, desarrolladas por Instagram, han sido eliminadas de las tiendas de aplicaciones App Store y Google Play Store.

Según ha publicado TechCrunch con información compartida por la firma de análisis Apptopia, estas aplicaciones dejaron de estar disponibles el 1 de marzo de 2022 tras varios años en activo, un hecho que finalmente ha confirmado Instagram a este medio.

Concretamente, Hyperlapse fue lanzada por primera vez en 2014, mientras que la otra aplicación de vídeo, Boomberang, empezó a estar en manos de los usuarios en 2015.

Apptopia ha señalado que, en el momento de su desaparición, Boomerang tenía registradas 301 millones de descargas globales –26.000 descargas diarias–, mientras que Hyperslapse contaba con 23 millones de descargas.

Esta diferencia se debe a que Boomerang estaba disponible tanto en la App Store de Apple como en Play Store de Google, mientras que Hyperlapse solo estaba disponible en la primera, nativa del sistema operativo iOS.

La retirada de estas aplicaciones no afecta a los servicios integrados en la propia red social, ya que, por el momento, es posible utilizar la función de Boomerang desde el apartado de Historias de Instagram.

A pesar de que la red social no ha anunciado oficialmente la eliminación de estas aplicaciones, varios usuarios han señalado en las redes sociales la ausencia de estas aplicaciones en las tiendas de descargas oficiales.

Entre ellos, el consultor de redes sociales Matt Navarra, que ha compartido una captura de las aplicaciones de Instagram actualmente disponibles para su descarga: Instagram, Layout from Instagram e IGTV from Instagram.

Por otra parte, un portavoz de la compañía ha confirmado a TechCrunch la desaparición de Boomerang y Hyperlapse con el fin de "centrar los esfuerzos en la aplicación principal".

Hace unos días, la red social, propiedad de Meta, compartió los planes que tiene para los vídeos de la plataforma, que están marcados por una mayor inversión en el formato 'reel', nuevas opciones para ver vídeos y la retirada de la aplicación independiente IGTV.

Con ello, anunció que centraría la mayor parte de su inversión en los vídeos cortos, un formato en crecimiento actualmente. Asimismo, informó de que dará comienzo a las pruebas de una "experiencia publicitaria" para monetizar estos 'reels'.

