Medios sociales: Así avisará Twitter si un 'tuit' insertado ha sido modificado

La posibilidad de editar una publicación en Twitter también llegará a los 'tuits' insertados en un sitio web o en un blog, donde se indicará si han sido modificados y la hora en la que se ha registrado el último cambio.

Un 'tuit' insertado es aquella publicación de la red social que ha sido compartida en una página web externa y que pueden incluir diferentes tipos de contenido, ya sea una imagen o un vídeo.

La red social confirmó a principios de abril que trabajaba en un botón para editar tuits, una opción demandada por muchos usuarios de la red social y que previsiblemente llegaría en los próximos meses.

Ahora, la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong ha compartido en su perfil de Twitter una captura en la que da a conocer el aspecto que tendrán los 'tuits' insertados que hayan sido modificados.

De ese modo, si un tuit ha sido editado después de haber sido integrado en un determinado sitio web, seguirá mostrando su aspecto original, peroa continuación incluirá un enlace a su nueva versión.

Así, los tuits incrustados editados mostrarán la frase 'Hay una nueva versión de este tuit' y ofrecerán a los usuarios la opción de acceder a esta modificación haciendo clic en el original para leer el nuevo texto.

Embedded Tweets will show whether it’s been edited, or whether there’s a new version of the TweetWhen a site embeds a Tweet and it gets edited, the embed doesn’t just show the new version (replacing the old one). Instead, it shows an indicator there’s a new version pic.twitter.com/mAz5tOiyOl ? Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 1, 2022

En caso de que el usuario inserte un 'tuit' que haya sido editado previamente en un blog o página web, sí se mostrará la publicación modificada desde el primer momento, pero este aparecerá junto a la fecha y hora del último cambio.

