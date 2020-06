Las razones por las que Whatsapp no te enseña la foto de algunos de tus contactos

En más de una ocasión nos habremos preguntado por qué un usuario de Whatsapp nos aparece en nuestra lista de contactos pero no tiene fotografía y tampoco podemos ves su información o “estado”. Existen tres posibles motivos que expliquen esta circunstancia, y ninguno de ellos tiene que ver con nuestro propio teléfono móvil, sino que todos ellos están relacionados con cómo la otra persona tiene configurado su dispositivo.

No tiene foto

La primera de las posibilidades es muy simple: el contacto que hemos agregado ha decidido que no va a adjuntar ninguna imagen a su teléfono móvil. Esta es la explicación más simple a por qué nos aparece el avatar de una persona sin rasgos, en blanco, rodeada de un círculo gris. Muchos usuarios optan, no obstante, por esta solución ya sea porque utilizan esa cuenta de whatsapp como recurso de trabajo, o porque sencillamente no les apetece compartir ninguna imagen en ese momento o de manera indefinida.

Ha configurado su privacidad

También existe la posibilidad de que la persona que hayamos agregado haya configurado su perfil para que no podamos ver su foto, aunque sí tenga una. Este, en realidad, es el caso más común entre los usuarios de la aplicación de mensajería móvil. ¿Cómo lo hacen? Sencillamente van a la pestaña de “Configuración”, dentro de Whatsapp y, dentro del apartado “Privacidad”, modifican tanto “Imagen” como “Información”.

Lo peculiar es que puede configurarse tanto para que solo algunos usuarios puedan ver la imagen, o para que nadie pueda. Decimos que es el más común de los casos porque, en la mayoría de las ocasiones que no podamos ver una fotografía de uno de nuestros contactos sea porque, aunque nosotros sí que le hemos guardado con su nombre en la agenda, él puede que no, y tenga Whatsapp configurado para que sólo sus contactos vea su imagen de perfil.

Nos ha bloqueado

La última y más trágica de las opciones es que esa persona, en realidad, nos haya bloqueado de sus contactos. De hecho, que no podamos ver la fotografía de alguien con el que ya hemos interactuado en más de una ocasión a través de Whatsapp es indicativo, probablemente, de que ya no quiere volver a hablar con nosotros y nos ha bloqueado.

Se trata de una opción disponible en la app de mensajería que inmediatamente restringe la capacidad de la persona bloqueada de contactar con el otro. No puede enviar mensajes ni tampoco tener acceso a su perfil. Por ello, debemos tener en cuenta que es el escenario más probable. No obstante, siempre está encima de la mesa la posibilidad de que esa persona, por alguna razón en concreto, haya retirado la imagen. ¿Cómo averiguarlo? Escribiéndole o preguntando a otra persona en común si tampoco puede ver el perfil.