Las empresas apuestan por el Marketing Digital en la era post-Covid

Las crisis económicas son siempre momentos de cambio y la pandemia en la que seguimos inmersos no está siendo una excepción. En este caso asistimos a un aumento de la inversión en marketing online y a una aceleración de la transformación digital. Cambios que se deben en buena medida al crecimiento del comercio electrónico durante el confinamiento.

Eduardo Laserna, de la agencia SEO YoSEO Marketing, nos lo explica: “Con las restricciones impuestas por el Covid y el temor a los contagios las ventas en locales cayeron en picado mientras que las compras por Internet se dispararon. Las empresas han tenido que adaptarse rápidamente. Ahora tenemos muchos clientes interesados en crear una tienda online y en mejorar su posicionamiento en Google. Nadie quiere quedarse atrás”.

Las estadísticas así lo demuestran. El CIS de mayo de 2020 destacaba que el 23,3 % de los españoles había aumentado el numero de compras online durante el Estado de Alarma, y que el 1,6% había comprado online por primera vez durante ese periodo. España se sitúa así en el primer puesto en el ranking de países europeos que más han incrementado sus compras online durante la pandemia.

¿Cambio puntual o tendencia?

En los meses más duros de la pandemia, con la gente confinada en sus casas la ventaja de vender por internet era clara: quien tenía un e-commerce podía seguir vendiendo; quien no lo tenía, no. Ahora que la crisis sanitaria parece cerca de acabar (al menos en Europa) y la economía empieza a recuperarse muchos se preguntan si el auge del e-commerce es pasajero. La respuesta es no. El 70% de los españoles asegura que seguirá comprando por Internet cuando termine la pandemia.

Los expertos señalan que el Covid solo ha acelerado una tendencia que se está consolidando desde hace años. Cada vez son más los consumidores que se animan a comprar por internet. Los principales motivos son la comodidad y la variedad de ofertas, lo que unido a el aumento de la seguridad en las compras por internet ha hecho que muchos se animen a llenar sus carritos a golpe de clic.

La importancia del marketing digital en la era post Covid

Ante este panorama las empresas de todos los sectores están aumentando su inversión en marketing digital. Se estima que la inversión en martech (marketing y tecnología) crecerá un 68 % tras la pandemia.

La clave está en la palabra “inversión”, porque parece que muchas empresas han dejado de ver el marketing digital como un gasto y han comprendido que es una inversión necesaria. Si los consumidores se van a Internet, las empresas tienen que ir detrás para no quedarse descolgadas.

Dos de las partidas que más suben son las destinadas al diseño web y al SEO. Al diseño web porque la web es el centro alrededor del que gira la presencia de una marca en internet, y al SEO porque si una empresa no quiere que su página quede sepultada bajo una montaña de competidores debe trabajar para posicionarse en los primeros puestos de Google. Otro punto importante son las redes sociales, que también han visto un destacado aumento de tráfico durante los últimos meses. Tampoco podemos dejar de lado el SEM, o publicidad en buscadores, que está experimentando un fuerte repunte.

Para las empresas que dan sus primeros pasos en el mundo online los expertos recomiendan hacerlo de la mano de profesionales e identificar correctamente cuál es su público objetivo.

No sabemos cómo competirán entre sí las empresas en el futuro, pero sí que Internet será el principal campo de batalla.