Internet: El mundo se tiñe con el color de Google Chrome en solo 10 años

Google Chromelidera en la actualidad el mercado global de los navegadores con una penetración del 64 por ciento, una situación distinta a la de hace diez años, cuando Internet Explorer (IE) de Microsoft ocupaba la primera posición con poco más del 30 por ciento.

El que fue el principal navegador a nivel mundial en abril de 2012, Internet Explorer (30,8%), ha dejado de existir en la actualidad, reemplazado por Edge, también de Microsoft, cuya versión Legacy ocupa un 0,17 por ciento del mercado global de los navegadores en abril 2022.

Firefox, que hace diez años se situaba en el 22,5 por ciento de penetración, alcanza en la actualidad el 3,4 por ciento, mientras que Safari, el navegador de Apple, se sitúa en la segunda posición con un 19,17 por ciento, frente al 8,72 por ciento de hace abril de 2012.

Esto datos, aportados por StatCounter, destacan el crecimiento de Chrome, el navegador de Google, que ha pasado en diez años de ocupar una segunda posición, con el 28,24 por ciento del mercado global, a liderarlo, con un 64,26 por ciento.

Visualmente, el crecimiento de Chrome es incontestable. El mapa creado por la página de The World Maps a partir de los datos de StatCounter muestra en la actualidad un mundo de color verde, el que los dos portales han empleado para identificar el navegador de Google. Groenlandia, sin embargo, parece preferir Safari.

Diez años atrás, el mapa era más colorido, y mostraba una preferencia en Estados Unidos y Canadá por Internet Explorer, una América del Sur principalmente adepta a Chrome, al igual que España, si bien en Europa convivía con Firefox e IE, con algún atisbo de Opera.

África aparece en marzo de 2012 llena de color (Chrome, IE, Opera, Firefox), lo mismo que Asia (en China lideraba IE, también en Oriente Próximo), y en Oceanía, se muestra una Australia también predominantemente en azul, por el desaparecido navegador de Microsoft.

The most popular browsers in different countries in 2012 and 2022Source: https://t.co/Eh3pFrb6O5#maps#world#data#infographic#browserpic.twitter.com/WwiYU8cpnk

