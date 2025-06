Clonan la voz de un panadero de Sevilla con inteligencia artificial y la reacción de su dependienta termina salvando el negocio

El protagonista de esta historia es Salvador, un hombre de Sevilla que tiene varias panaderías en la capital hispalense y hace poco ha abierto una nueva. Los primeros días después de abrir un negocio ya se sabe que son los más complicados, pero si encima te intentan estafar, la cosa se complica todavía más.

Todo comenzó cuando una empleada de Salva recibió una llamada de teléfono mientras estaba atendiendo el negocio. Supuestamente le había llamado el Ministerio de Sanidad. Le decían que tenía que cerrar la panadería para atenderles y le amenazaban además con quitarle la licencia si no hacía una serie de pagos. Para que fuera más creíble todavía, le dijeron que es que estaban con su jefe, e incluso le pusieron su voz para que no tuviera dudas.

Así lo ha explicado en propio Salva en los micrófonos de COPE. Lo que pasa es que a esta empleada algo le sonó raro, le sonó mal, por lo que decidió escribir a su jefe por WhatsApp para confirmar si realmente estaba en ese momento en el Ministerio de Sanidad. Salva le dijo que si estaba de broma, porque se encontraba muy cerca de la panadería. "Estaba a unos 200 metros hablando con un cliente de hostelería, y le dije que iba para allá", ha explicado el empresario.

ADVERTENCIA DE LA GUARDIA CIVIL

Mientras tanto, en la llamada los supuestos trabajadores del Ministerio de Sanidad le seguían insistiendo en que les tenía que dar datos de números de cuenta porque había que hacer una supuesta transferencia. En ese momento, Salva entró en la panadería y la trabajadora pensó que se estaban quedando con ella.

Se trataba de un fraude muy sofisticado porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección, pero lo realmente sorprendente es que se trataba de algo mucho más común de lo que cualquiera podría pensar: "La Guardia Civil me dijo que era una estafa súper común últimamente y que la voz la cogen de redes sociales o incluso de las llamadas que no contesta nadie y duran tan solo unos segundos", ha asegurado Salva en Mediodía COPE.

CÓMO CONSIGUEN CLONAR LA VOZ

La trabajadora no cayó en la trampa, pero pese a que en esta ocasión Salva ha podido librarse de la estafa, nadie le asegura que no vuelvan a utilizar su voz en el futuro para otro tipo de fraudes. Lo cierto es que el desarrollo de la Inteligencia Artificial abre un abanico de posibilidades cada vez más amplio y los estafadores se están aprovechando porque el mal no descansa.

Basta, como ha explicado para los micrófonos de COPE el propio Salva, con coger unos segundos de la voz de una persona se puede obtener una réplica cada vez más exacta del tono del timbre o de la cadencia con la que habla una persona. Y lo más peligroso de todo, pueden conseguir que digamos lo que ellos quieren exactamente que digamos, provocando confusiones y problemas mayores.