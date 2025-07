Google agrega una función de cuadernos destacados en NotebookLM para consultar temas específicos

Google ha añadido una nueva función de cuadernos destacados a su herramienta de Inteligencia Artificial (IA) NotebookLM, ideada para ayudar a los usuarios a profundizar en sus investigaciones, ofreciendo recopilaciones que van desde exploraciones científicas hasta guías de viaje.

Los usuarios podrán acceder a distintos cuadernos de NotebookLM sobre temas seleccionados, que han sido desarrollados de la mano de autores, investigadores, publicaciones y organizaciones sin fines de lucro de renombre, tal y como ha asegurado Google en una publicación en su página web.

En concreto, estos cuadernos abarcan desde exploraciones científicas "exhaustivas" hasta guías de viaje prácticas, así como consejos de expertos, con los que los usuarios podrán obtener asesoramiento sobre cuestiones de su interés.

La colección inicial de esta función incluye un cuaderno destacado con consejos de longevidad de Eric Topor, autor del 'bestseller' Super Agers; análisis y predicciones de expertos para el año 2025, según lo compartido en el informe anual The World Ahead de The Economist; o un cuaderno de consejos basado en las columnas 'Cómo construir una vida' del autor Arthur C. Brooks en The Atlantic.

Asimismo, también se encuentra una guía para amantes de la ciencia, para visitar el Parque Nacional de Yellowstone, y una descripción general de las tendencias a largo plazo en el bienestar humano.

También incorproa un cuaderno destacado con consejos de crianza con respaldo científico, basado en el boletín de la profesora de psicología Jacqueline Nesi, así como las obras completas de William Shakespeare, para que estudiantes y acádemicos puedan trabajar con ellas. Finalmente, incluye un cuaderno que sigue los informes de ganancias del primer trimestre de las 50 principales empresas públicas del mundo.

Google ha matizado que cada colección explora el contenido con todas las funciones de NotebookLM, por lo que permite leer el material, plantear preguntas o explorar temas específicos. Esta herramienta también ofrece resúmenes de audios en formato de pódcast, o bien configurar Mapas Mentales con una de sus últimas funciones agregadas.

Además de todo ello, la compañía también ha informado de que, tras introducir la posibilidad de compartir cuadernos públicamente, en las últimas cuatro semanas se han creado más de 140.000 cuadernos públicos sobre una diversidad de temas. Así, ha advertido de que seguirá añadiendo colecciones con sus colaboraciones con The Economist y The Atlantic.