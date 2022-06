Gadgets: Nothing comparte el diseño de phone (1): en color blanco y con carcasa transparente

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Nothing prepara la llegada de su primer smartphone, phone (1), que tendrá un diseño con carcasa transparente como ha compartido con anterioridad la compañía y ahora ha mostrado en unas primeras imágenes de adelanto.

Phone (1) tendrá una carcasa transparente en la parte posterior que permitirá ver algo de su interior, aunque no los componentes como tal que lo hacen funcionar, sino más bien un diseño que permite distinguir dónde se alojan.

Este diseño es la gran apuesta de Nothing para el mercado de los dispositivos electrónicos, con el que espera "volver al instinto" y "tener un lenguaje de diseño muy distintivo e icónico propio", como ya expresó hace unos días el fundador de la marca, Carl Pei.

La imagen compartida por Nothing este miércoles en Twitter permite ver, además, que se trata de un 'smartphone' de color blanco, con un módulo de cámara con dos lentes de gran tamaño colocadas en sentido vertical. Como ya se ha confirmado, funcionará con un procesador Snapdragon de Qualcomm y el sistema operativo NothingOS basado en Android.

Bold. Warm. Full of soul.



A return to instinct.



This is phone (1).



Tune in on 12 July to hear all about it: https://t.co/FEJL4Jb2Awpic.twitter.com/5XUbvo8dwZ

Nothing celebrará, bajo el lema 'Return to Instinct', un evento el 12 de julio que se transmitirá desde Londres, a partir de las 17:00 horas (España peninsular), en su web oficial, nothing.tech.

